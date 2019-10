PP i Cs presenten una queixa per l'actuació de Vicenç Thomàs durant l'últim ple per l'actuació de MÉS

Publicado 16/10/2019 17:30:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Els grups parlamentaris de PP i Cs a Balears han presentat aquest dimecres una queixa conjunta, a la Junta de Portaveu, per reprovar l'actuació del president del Parlament autonòmic, Vicenç Thomàs, durant el ple d'aquest dimarts, al·legant que hauria d'haver aplicat l'article 117 i haver cridat a l'ordre al portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, per usar el seu torn de paraula per abordar temes aliens a la PNL que es debatia en aquest moment.

Així han informat la portaveu adjunta de Cs, Patricia Guasp, i el portaveu adjunt del PP, Antoni Costa, després de la Junta de Portaveus del Parlament. Per la seva banda, des de Ciudadanos han recriminat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que no s'hagi pronunciat respecte a aquests fets, al·legant que vol "acontentar als seus socis nacionalistes".

A més, des de Cs han indicat que avalen el compliment de les sentències dels tribunals i han criticat, també, la postura de Vox a les Illes, que ha manifestat que considera "insuficient" la sentència condemnatòria als polítics de Catalunya, al·legant que aquesta hauria d'haver inclòs, a més, una condemna per un delicte de rebel·lió.

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PP, Antoni Costa, ha explicat que durant la Junta de Portaveus del Parlament, el president de la institució, Vicenç Thomàs, ha argumentat que va dur a terme la seva interpretació de l'article 117, afegint que des del PP no comparteixen el seu punt de vista.

En aquest sentit, els grups de MÉS, Podem i PSIB a Balears han defensat la postura del president del Parlament i han argumentat que és "el més normal del món" que els temes de debat en seu parlamentària es desviïn, afegint que, en cas contrari, el debat estaria molt "encotillat".