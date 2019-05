El PP d'Eivissa reconeix que els resultats "són molt dolents" i diu que han de ser "autocrítics"

Publicado 29/4/2019 12:16:50 CET

EIVISSA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP d'Eivissa, José Vicente Marí Bosó, ha reconegut que els resultats de la formació "són molt dolents a nivell nacional i també a Eivissa", per la qual cosa "és evident que la valoració és negativa".

En declaracions a Europa Press, Marí Bosó ha recordat que la fragmentació del vot de dretes és una de les causes, "encara que és evident que s'ha d'analitzar més en profunditat una part dels resultats i donar resposta al que demanden els ciutadans".

"Si hi ha fragmentació del vot de centre dreta, els socialistes guanyen", ha reiterat Marí Bosó, assegurant que "si no hi hagués fragmentació, el senador d'Eivissa i Formentera seria del PP".

"Cal ser autocrítics i és evident que cal tornar a ser un partit d'ample espectre i tornar a propugnar polítiques per poder recollir les aspiracions majoritàries dels eivissencs", ha dit.

Segons el president, si el 26 de maig es fragmenta el vot, es tindran "de nou quatre anys de paràlisis".

Les eleccions municipals, ha dit, "tenen un altre caràcter", la qual cosa obliga a fer "molta més feina".