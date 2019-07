El PP demanarà "explicacions" al Consell per la falta de climatització a residències de majors i centres de dia

Publicado 11/7/2019 13:37:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha avançat aquest dijous que el seu grup demanarà "explicacions" al Consell per la falta de climatització en residències de majors i centres de dia.

En una nota de premsa, el PP ha criticat que la nova presidenta del Consell, Catalina Cladera, visiti la Bonanova "per fer-se la foto" i anunciar "que solucionarà el problema", "després de quatre anys de 'Pacte'" en els quals el PSIB ha estat al govern insular.

En aquest context, Galmés ha anunciat que el PP farà un "seguiment rigorós" d'aquest assumpte, perquè les persones majors "no poden estar patint la insensatesa de l'esquerra".

El portaveu 'popular' ha recalcat que el seu partit va advertir en el debat de pressupostos que 70.000 euros per a manteniment i inversió "eren insuficients per a una residència com és la Bonanova", ja que "el normal" per a una instal·lació d'aquestes característiques serien partides "d'entre 500.000 i 700.000 euros".

No obstant això, segons ha recordat Galmés, per a la residència Miquel Quetglas de Felanitx la partida és de 47.000 euros, per a la residència Huialfàs de Sa Pobla de 37.500 euros i per la d'Oms/Sant Miquel és de 77.000 euros. "Han d'ampliar-se urgentment", ha avisat.