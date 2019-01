El PP demanarà instar el Govern a habilitar una partida per a la millora de carreteres a Formentera

Publicado 23/1/2019 13:13:44 CET

El PP de Formentera sol·licitarà al Consell insular que insti el Govern central a habilitar una partida dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2019 per a la millora de carreteres a l'illa.

En aquest sentit, en un comunicat han criticat que les esmenes del Consell es facin "sempre" a través d'Esquerra Republicana de Catalunya "ignorant al senador per Eivissa i Formentera perquè és del PP". "Com es pot comprovar, la política de front comú amb els independentistes no aporta resultats", ha declarat el portaveu del PP, José Manuel Alcaraz.

Els 'populars' han defensat la seva proposta argumentant que "en el projecte dels PGE no hi ha una partida suficient per a la rehabilitació de les carreteres de Formentera", recordant que el Consell ha elaborat un informe en el qual es demana la signatura d'un conveni de carreteres amb una estimació d'inversió necessària de 21,5 milions d'euros per rehabilitar i fer millores.

Entre les inversions contemplades en aquest informe, el PP ha destacat les relatives a la carretera principal PM-820 de la Savina a la Mola, la carretera de Cala Saona, la d'Es Cap de Barbaria o el vial d'accés a la futura escola de Sant Ferran.

La petició de millora del finançament de les vies, han assegurat, és un "exercici de justícia" davant el fet derivat de la insularitat ja que, tot i que l'Estat no té carreteres de competència pròpia a Formentera, "no ha d'impedir que es deixi d'invertir en les millores que es necessitin", han conclòs des del PP.