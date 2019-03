El PP diu "sentir profunda vergonya aliena" perquè entitats esportives d'Eivissa segueixin sense rebre subvencions

Publicado 6/3/2019 10:52:32 CET

EIVISSA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Comissió d'Esports del PP d'Eivissa, Jordi Álvarez, ha dit aquest dimecres "sentir profunda vergonya aliena" en conèixer que entitats esportives segueixen sense rebre les subvencions compromeses pel Consell d'Eivissa.

En un comunicat, Álvarez ha afirmat que els gestors esportius "s'amaguen darrera el mòbil per no donar la cara enfront dels clubs eivissencs que juguen en lliga nacional i que estan passant per una situació molt greu i difícil".

Segons ha explicat Álvarez, la situació "d'agonia" de molts clubs esportius eivissencs s'està intensificant aquests dies amb la situació que viuen també els clubs que juguen en lliga nacional, amb deutes que arriben als 37.000 euros en alguns casos.

"S'estan encadenant casos de clubs esportius eivissencs que estan en seriós risc de desaparèixer perquè el Consell no compleix amb la seva paraula: no els estan pagant les partides que asseguren tenir però que, en realitat, no estan ni aprovades i molts clubs estan fent front a aquests deutes amb el patrimoni personal dels seus directius", ha criticat el PP.

Segons els 'populars', des d'agost estan esperant en la Federació de Futbol a cobrar arbitratges de partits. Per al coordinador de la Comissió d'Esports del PP Eivissa, "aquesta situació és insostenible per als clubs, els professionals que treballen en ells, els esportistes que amb el seu esforç els hi donen vida i suport, així com per a les seves famílies".

"La incapacitat, desídia i la deixadesa en la qual s'ha instal·lat el govern de Torres i els seus socis 'podemitas' aquests quatre anys en el Consell, estan deixant una profunda ferida", han insistit, reclamant al president del Consell, Vicent Torres, que "actuï" i solventi aquesta situació.