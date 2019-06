El PP diu que és "una vergonya" que en quatre anys no s'hagi fet "res" per agilitar el trànsit a Mallorca

Publicado 5/6/2019 15:00:11 CET

"Exigirem al nou 'Pacte' que la mobilitat i la seguretat vial siguin una prioritat"

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

El conseller electe del Consell de Mallorca i vicepresident del PP balear, Llorenç Galmés, ha assegurat aquest dimecres, després de conèixer-se un estudi que diu que Palma és la segona ciutat espanyola amb més embusos, que "és una vergonya que en quatre anys no s'hagi fet res per agilitar la fluïdesa del trànsit a l'Illa".

En un comunicat, Galmés ha manifestat que exigiran "al nou 'Pacte' que la mobilitat i la seguretat vial siguin "una prioritat". "L'esquerra ha de deixar de posar en risc la seguretat dels conductors i fer perdre el temps a molts treballadors que queden atrapats a embusos en punts clau de Palma", ha sostingut.

El popular ha estat especialment crític amb declaracions com les de la socialista Catalina Cladera que ha dit que "no vol més carreteres" o les de Bel Busquets (MÉS), consellera de Turisme la passada legislatura, que diu que "ha de replantejar-se el projecte de la carretera Llucmajor-Campos".

Amb tot, el vicepresident també ha recordat que a una altra illa com Menorca "l'esquerra ha seguit el mateix 'modus operandi'" que a Mallorca per "ralentir carreteres que haurien d'estar acabades des de fa moltíssim temps pel bé de l'interès general".

Per tot això, Galmés demana "responsabilitat i rapidesa" als nous equips de govern que es formin en les principals institucions "per solucionar els problemes de la gent i no crear-ne més".