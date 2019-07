El PP exigeix la compareixença urgent de Santiago per explicar el tancament de les habitacions de l'alberg La Victòria

Publicado 12/7/2019 17:21:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrat aquest divendres la petició de compareixença de l'actual consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, perquè expliqui en el Parlament el procés del tancament de les habitacions de l'alberg de la Victòria, a Alcúdia.

Els 'populars' també han registrat la petició d'una còpia de l'expedient complet sobre l'estat de l'edifici de l'alberg, inclòs l'informe arquitectònic del passat mes d'abril.

En concret, a la petició se sol·licita a la Diputació Permanent del Parlament, òrgan competent en períodes extraordinaris, que autoritzi la "compareixença immediata" de la consellera per donar totes les explicacions necessàries sobre aquest tancament que "afecta a més de 1.500 joves, que han hagut de ser reallotjats per a aquesta temporada estival".

El PP ha registrat també una sèrie de preguntes sobre quin ha estat la causa que ha motivat que no s'hagi realitzat cap actuació en les instal·lacions fins al cap de les eleccions, "malgrat tenir un informe des del mes d'abril; per què es va realitzar la convocatòria de reserves per enguany; a quants nens afecta, quines alternatives se li ha donat a les famílies i si els treballadors i usuaris de l'alberg han corregut perill en algun moment".

En aquest sentit, el portaveu adjunt del partit, Toni Costa, ha afirmat aquest divendres al programa 'Els Dematins' d'IB3 que, si bé el PP està d'acord amb la decisió de tancar l'alberg per prudència i seguretat, "no s'entén la falta de previsió de Govern".

Segons ha dit, no s'entén que, "tenint des del mes d'abril, un informe de la Direcció general d'Arquitectura que aconsellava clausurar les instal·lacions, no s'hagi tancat l'alberg fins ara ni s'hagi iniciat el procés per licitar les obres pertinents".

Finalment, el diputat 'popular' ha preguntat "per què no s'ha fet res fins avui" i, si la decisió de no tancar l'alberg quan es va rebre l'informe tècnic a l'abril, pot haver estat relacionada amb la celebració d'eleccions autonòmiques. "Quan coneguem el contingut de l'informe sabrem si s'havia d'haver tancat el centre l'endemà de rebre la informació i no es va fer", ha conclòs Costa.