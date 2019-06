El PP exigeix al Govern la reobertura de les línies d'ajuda a agricultors de Balears

Publicado 18/6/2019 16:48:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular de Balears (PP) ha exigit aquest dilluns la reobertura de les quatre línies d'ajuda als agricultors incloses en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, que segons han assenyalat els 'populars', la conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha tancat fins a gener de 2020 "sense avisar els afectats".

Així ha informat el partit liderat per Biel Company a través d'una nota en la qual han assenyalat que és "intolerable" que el sector agrícola de les Illes es vegi "perjudicat per la ineficiència" del Govern quant a la tramitació dels expedients, que segons el PP produeix retards de fins a dos anys i mitg per a la seva resolució.

"El Govern ha tancat a partir de l'1 de juliol i fins a gener de 2020 la porta a seguir presentant sol·licituds per acollir-se a quatre de les línies d'ajuda més importants del PDR: Compra de maquinària agrícola, Ajudes a joves agricultors; Inversions en indústries agroalimentàries i Reposició de margers i paret seca", ha lamentat el PP en una nota.

"GESTIÓ INEFICAÇ"

Els 'populars' han atribuït el tancament de les ajudes a la "gestió ineficaç" de l'Executiu autonòmic i han recordat que és "el tercer any consecutiu" que el Govern no concedeix a meitat d'any el termini de sol·licitud d'ajuda a agricultors "sense avisar els afectats".

"El PP exigeix la reobertura d'aquestes línies i reclama que el futur Govern reforci el personal del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Balears (Fogaiba)", han insistit en les files 'populars', alhora que han apuntat que la "solució" passa per augmentar el personal del Fogaiba i agilitar les tramitacions d'expedients.