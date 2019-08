El PP de Menorca critica la "passivitat" de Susana Mora davant les "contradiccions d'Endesa i REE"

Publicado 2/8/2019 19:00:52 CET

MENORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha criticat aquest divendres la "passivitat" de la presidenta del Consell Insular de Menorca, la socialista Susana Mora, davant les "contradiccions d'Endesa i Xarxa Elèctrica Espanyola (REE)".

La presidenta dels 'populars' menorquins, Misericòrdia Sugrañes, ha sol·licitat la convocatòria "urgent i extraordinària" d'una sessió del Consell Econòmic i Social (CES), a la qual es convidi als responsables d'Endesa i REE perquè aclareixin les mesures a adoptar per reduir el risc d'apagades mentre no entri en servei el cable amb Mallorca, actualment en construcció.

"Fins ara ens havien dit que no tenia cobertura legal la instal·lació de generadors d'emergència perquè REE deia que el subministrament estava garantit", ha dit Sugrañes, qui ha apuntat que "des d'ahir dijous sabem que el subministrament no està garantit i que és necessària una instal·lació de 30 megawatts de potència addicional a la subestació de Ciutadella".

"Tant si la presidenta ho sabia i no ho ha dit, com si no ho sabia perquè no ho havia demanat, estem davant una passivitat inadmissible", ha afegit la secretària del PP.

"Quan sigui el moment, demanarem les explicacions que facin falta allà on sigui. Ara del que es tracta és d'exigir al Govern central que deixi d'enganyar als menorquins, compleixi el seu compromís, garanteixi el subministrament i enviï un missatge de tranquil·litat a menorquins i visitants", ha conclòs.