El PP de Palma acusa a Hila d'ocultar informació als ciutadans sobre la subhasta de Son Busquets

Publicado 17/7/2019 18:01:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PP a l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, ha afirmat aquest dimecres que l'alcalde de la ciutat, José Hila, ha ocultat informació als ciutadans sobre la tramitació dels expedients de la caserna de Son Busquets, que el Ministeri de Defensa ha tret a subhasta per 45,8 milions.

Segons ha informat el partit en un comunicat, Celeste ha assegurat que "s'ha ocultat informació als ciutadans i a l'oposició" i ha afegit que "no pot ser que estiguem a cegues en una qüestió d'aquest calat".

La portaveu municipal del PP ha assenyalat que, "resulta si més no cridaner que Hila acudís a les eleccions de maig amb el compromís que el projecte s'anava a desenvolupar des de la iniciativa pública", en referència a la construcció de 810 Habitatges protegits (VPO) a Son Busquets, "i que avui, un mes després, ens anunciï que s'executarà des de la iniciativa privada".

Des del PP sospiten que Hila ja tenia coneixement de la tramitació de l'expedient abans de les eleccions i consideren que "l'hi va ocultar als electors". Els 'populars' recorden, a més, que en els últims dos anys de la passada legislatura entre 2017 i 2019, l'actual alcalde era regidor d'Urbanisme.

Finalment, Mercedes Celeste ha anunciat que el PP demanarà la compareixença en el proper ple municipal de la regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol.

D'altra banda, la representant del PP en el Consell Rector del Patronat de l'Habitatge, Montserrat Oliveras, ha sol·licitat a Truyol, en una reunió celebrada aquest dimecres, que accedeixi a l'expedient de Son Busquets per conèixer els criteris que s'han seguit per a la taxació del solar per valor de 45,8 milions d'euros.