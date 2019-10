El PP de Palma critica l'increment dels assessors en un 170% en els primers 100 dies de govern de Hila

Publicado 7/10/2019 16:49:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha criticat aquest dilluns l'increment en un 170 per cent dels assessors en l'Ajuntament, quan es compleixen 100 dies del govern liderat per el batle de la ciutat, José Hila.

Segons ha assenyalat en una roda de premsa la portaveu dels 'populars' a Cort, Mercedes Celeste, Hila està complint la seva promesa de "seguir fent possible el canvi iniciat en la legislatura anterior". Quan, ha continuat Celeste, "va sumir a l'administració en una feblesa i ineficàcia absoluta".

Per aquest motiu, des del PP de Palma demanen al govern municipal una reducció "del 50 per cent en el nombre d'assessors i promocionar als funcionaris municipals perquè siguin ells els qui li assessorin i es converteixin en el veritable múscul que aquesta administració necessita".

"ELS PROJECTES IMPORTANTS DE PALMA QUEDEN EN UN SEGON PLA"

Així mateix, ha lamentat Celeste, "els projectes importants de Palma estan quedant en un segon pla". Segons ha dit, és el cas, per exemple, de la "mala gestió" del govern de Hila amb la pròrroga dels contractes als proveïdors municipals, el tema de la depuradora de Palma i el de l'habitatge.

Sobre la "mala gestió" de l'Ajuntament de Palma en els contractes als proveïdors municipals, "un tema que s'arrossega des de l'anterior legislatura i que ja suma més de 40 milions d'euros", la portaveu del PP de Palma ha lamentat el "no" del govern municipal "a la recerca de solucions urgents per reparar aquesta situació", tal com va plantejar el PP en l'últim ple municipal.

DEPURADORA, HABITATGE I TURISME

D'altra banda, respecte a la depuradora, ha lamentat el fet de "que no estarà llesta abans de sis anys". En el mateix sentit, ha reclamat a Hila un "compromís sincer i definitiu" de que serà pagada al 100% pel Govern central "com així li competeix".

Així mateix, en referir-se al tema de l'habitatge, ha criticat que el govern municipal "no estigui donant ni un sol pas endavant per definir el Pla Especial que requereixen les zones de Cas Capiscol i Són Busquets" que permeti desenvolupar els projectes urbanístics a

objecte de poder dotar a Palma de 1.000 nous habitatges.

Finalment, la "persecució constant del turisme" per part de l'esquerra en els últims quatre anys, sumada a les limitacions a les terrasses "tan importants per a l'activitat econòmica" de Palma o els "tics autoritaris del senyor Hila" donant plens poders al gerent de la SMAP "per acomiadar o concedir bonificacions econòmiques al seu antull, la qual cosa ha generat crítiques en les seves pròpies files de govern" també han estat objecte de les crítiques de la 'popular'.