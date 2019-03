El PP de Palma presenta 5 al·legacions a la modificació de la façana marítima i alerta de "més judicis i reclamacions"

Publicado 18/3/2019 11:50:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El PP de Palma ha presentat cinc al·legacions a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) en relació a la façana marítima del municipi i ha alertat que podria provocar "més judicis, reclamacions i indemnitzacions", un fet que demostra que, segons la regidora 'popular' Lourdes Bosch, "Hila o Noguera no tenen cap objecció en carregar sobre els palmesans els nyaps que va fer part del seu equip en 2009".

En roda de premsa aquest dilluns, Bosch ha afegit que "la política no pot estar per sobre de la legalitat" i ha sostingut que "o són irresponsables demagògics o els importa ben poc les resolucions que cauran sobre els palmesans, després de 10 anys de judicis ja" i, d'altra banda, la portaveu del PP a Palma, Marga Durán, ha demanat la reprovació dels dos regidors d'Urbanisme, Antoni Noguera i José Hila, per "no haver elaborat un pla general en aquesta legislatura" quan "en la passada es va deixar la documentació preparada".

"Palma necessita un pla general del segle XXI, s'havia d'haver fet. Presentem una sèrie de propostes, una d'elles va ser que s'aprovés comptant amb tècnics de la casa --arquitectes i funcionaris municipals-- i contractacions puntuals externes per a estudis i necessitats, es va allargant", ha explicat Durán.

FAÇANA MARÍTIMA

En relació a la façana marítima, Bosch ha acusat l'equip de govern que, per voler "un grapat de vots", han promès "una mentida", referint-se al parc que té previst construir-se, ja que, segons ha justificat, la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca "ha determinant que un percentatge baix es destinarà a vegetació".

Així mateix, ha explicat que li canviaran l'ús a turístic i residencial sobre el qual "l'organització competent ha presentat un informe negatiu", referint-se al departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, "cau al sòl la base de la modificació".

En aquesta línia, el partit considera "gravíssim" i un "gran engany" que es modifiqui l'ús de Gesa "sense un informe favorable de l'administració competent".

A més, han considerat que els nous usos implicarien "paredar", "Com es fan habitacions sense envans?" s'ha demanat, i ha recordat que "la planta lliure s'ha de protegir".

Amb tot, Bosch ha conclòs que hi ha una "justificació insuficient" que, a la seva semblar, està "basada en falsedats" i ha criticat que la decisió estigui presa a "les esquenes de la societat, dels afectats i dels partits de l'oposició" i ha retret "no haver arribat a un consens".