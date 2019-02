El PP parla de Vidal com "un problema de salut pública" i Gómez contesta que el PP sofreix "la processionària de Vox"

Actualizado 26/2/2019 11:42:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Tania Marí ha declarat aquest dimarts que Balears té "bastants problemes com per haver d'afegir al conseller Vidal com un problema de salut pública", en referència a la gestió de la plaga de l'eruga procesionaria, al que la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha contestat dient que els 'populars' "avui més que la procesionaria del pi tenen la procesionaria de Vox".

Aquestes intervencions han tingut lloc en el marc d'una pregunta oral plantejada per Marí en la sessió de control al Govern del ple del Parlament, on la diputada ha demanat a Gómez que "faci entrar en raó al conseller de Medi ambient". Per la seva banda, la consellera de Salut ha indicat que des de 2005 fins a l'actualitat no s'han registrat ingressos hospitalaris per casos relacionats amb la procesionaria.