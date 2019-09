El PP presenta mocions a totes les illes i municipis perquè es garanteixi el descompte del 75%

Publicado 23/9/2019 14:43:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

El PP de Balears està presentant a les diferents institucions de totes les illes i municipis una moció amb la qual defensarà en les properes sessions plenàries instar el Govern central per tal que "es garanteixi el descompte aeri i marítim del 75% per a residents, rebutjant qualsevol intent de vincular-ho al nivell de renda o al nombre de vols dels residents".

Des del PP, han explicat que la seva petició es produeix després que el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, afirmés haver encarregat un informe a la Universitat Pompeu Fabra sobre els efectes d'aquestes subvencions en els transports i que el Ministeri està treballant amb l'Agència Tributària, creuant dades entre les bases de dades de viatges de residents i de la renda per poder obtenir informació sobre la correlació entre viatges i nivell de renda, així com quantes vegades s'estan beneficiant.

El líder del PP a les Illes, Biel Company, considera que aquesta afirmació suposa acabar amb "la universalitat d'aquest descompte", i suposaria "la fi de la naturalesa" del descompte que no és un altre que pal·liar "els efectes de la insularitat quant a connectivitat, independentment de la renda o de la freqüència d'ús".

Segons ha dit, "això afectaria col·lectius que necessiten de manera especial desplaçar-se a la Península o viatjar entre illes com estudiants, empreses o treballadors".

"Els ciutadans de Balears, així com la resta de territoris extrapeninsulars (Canàries, Ceuta i Melilla) ens trobem en inferioritat d'oportunitats quant a la connectivitat, per no disposar d'altres mitjans de transport més enllà dels aeris o marítims, per raons òbvies", ha remarcat.

En la moció, també destaquen que "l'aplicació d'aquest descompte "sembla haver provocat de forma no desitjada una pujada de preus abusiva" per part dels operadors aeris, que "de fet, absorbeixen una part d'aquest esforç públic que es fa en favor de l'usuari però que acaba beneficiant als operadors".

Segons assenyalen, aquest fet ha provocat l'evident queixa de consumidors, administracions, grups polítics i de la societat en general. Així doncs, el PP considera necessari establir mecanismes de control a les operadores per perseguir i erradicar les males pràctiques amb l'objectiu que ningú faci un mal ús dels fons públics que financen aquest descompte i perquè s'assegura un preu final competitiu en aquests mitjans de transport.