El PP reclama al Consell la segona fase del vial de circumval·lació a Porreres

Publicado 30/9/2019 18:53:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reclamat aquest dilluns "al Pacte de Catalina Cladera que inclogui en els pressupostos del 2020" una partida per a l'Ajuntament de Porreres destinada "a la realització de la segona fase del vial de circumval·lació". Per a això, s'ha reunit en aquest municipi amb la portaveu del PP, Maria Agnès Sampol, entre altres càrrecs 'populars'.

Galmés ha anunciat que el Grup Popular defensarà, en el ple insular del 10 d'octubre, una moció sobre aquest tema perquè considera que "el Consell ha de ser l'ajuntament dels ajuntaments".

Per la seva banda, Sampol ha recalcat que "és necessari que el vial acabi en el Carrer Nou per evitar molts dels problemes de trànsit que es registrin al nostre poble". "La situació actual provoca nombrosos problemes de trànsit, ja que la fase acabada aporta molt trànsit a uns vials que en aquests moments no tenen capacitat per absorbir-ho", ha asseverat.

"És necessari que el projecte s'acabi al més aviat possible del tot i per aquest motiu es fa necessari que el Consell de Mallorca aporti a l'ajuntament el finançament necessari per a la seva finalització en el menor temps possible", ha explicat.

Durant la passada legislatura el Consell va incloure en els seus pressupostos una partida per subvencionar a Porreres la construcció de la primera fase del vial de circumval·lació. L'obra ha estat executada per l'Ajuntament entre el carrer Sant Creu (arribada donis de Montuïri) fins al carrer Pont. Ara, queda pendent de finançament i execució de la segona fase d'aquest vial que acabaria en el Carrer Nou i completaria el vial de circumval·lació.

EL PP DE FELANITX RECLAMA EL 'PORTA A PORTA'

D'altra banda, el PP de Felanitx ha censurat que l'equip de govern estigui convocant als veïns i empresaris del municipi a reunions per parlar de residus "sense abans haver fet els deures" posat que considerin que, "entre altres cuses, ja s'hauria de fer el 'porta a porta' per a la recollida selectiva abans del canvi de contracte de l'empresa concessionària".

La portaveu del Grup Municipal Popular, Catalina Soler, ha recalcat que "abans de donar lliçons als veïns, el primer és que l'Ajuntament doni exemple". "Estem decebuts perquè pensem que s'haurien de presentar les reunions amb el treball avançat; per poder explicar a la gent que tenien pensat fer i perquè la gent pot opinar sobre aquest tema", ha retret.

D'aquesta manera, Soler ha proposat que "en s'Horta, Cas Concos, el nucli antic de Felanitx i el nucli antic de Portocolom comencin ja a fer el porta a porta". La 'popular' considera que les persones que hagin d'anar casa per casa a explicar la recollida selectiva s'haurien de posar a treballar "immediatament".