El PP reclama una llei estatal per blindar el castellà i eliminar tota "imposició" lingüística

Publicado 23/1/2019 14:10:15 CET

Acusa Sánchez "d'hipotecar" drets a canvi de "rèdit electoral" i de mantenir-se a la Moncloa "a qualsevol preu"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP vol que el Govern promogui una legislació bàsica que garanteixi l'exercici del dret constitucional de l'ús del castellà a tota Espanya i que adopti totes les mesures que siguin necessàries "per eliminar tota imposició d'una llengua com a font de discriminació".

Amb l'objectiu que el Congrés emplaci l'Executiu de Pedro Sánchez a blindar el castellà, el grup parlamentari que lidera Dolors Montserrat ha registrat una proposició no de llei per al seu debat en el Ple de la Càmera.

Precisament aquest dimarts s'ha conegut que l'expresident de Balears José Ramón Bauzá s'ha donat de baixa en el PP i ha dimitit com a senador al·legant el suport de la direcció del partit en l'arxipèlag a la política lingüística del govern de la socialista Francina Armengol.

"El castellà és comú a tots, oficial a tot el territori nacional i gaudeix del deure constitucional de ser conegut, sense oblidar que són els ciutadans els que tenen drets lingüístics i no els territoris", subratlla el PP en el seu text, en el qual també reprodueix l'article 3 de la Constitució que estableix que tots els espanyols tenen el deure conèixer el castellà i el dret a usar-ho.

El primer punt de la iniciativa insta el Govern a promoure aquesta legislació bàsica i, en els altres, el PP desgrana aquells àmbits en els quals, des del seu punt de vista, és imprescindible garantir la no discriminació del castellà.

REFORMA EDUCATIVA GARANTISTA

Així, vol que el Congrés cridi l'Executiu a "garantir la llibertat real i la igualtat de condicions en la utilització del castellà a les comunitats amb llengua cooficial d'acord amb els seus Estatuts d'Autonomia".

El primer partit de l'oposició també demana que s'asseguri el dret dels ciutadans a utilitzar qualsevol de les llengües cooficials davant qualsevol administració a les comunitats amb llengua cooficial, "amb plena eficàcia jurídica".

El PP dedica un punt concret de la seva iniciativa a sol·licitar una reforma educativa que garanteixi "el dret a l'ensenyament del castellà i en castellà a tota Espanya, en el marc d'un bilingüisme o plurilingüisme integrador".

Pels de Pablo Casado, l'Estat ha d'exercir les competències que la Constitució li atribueix enlloc de delegar en les comunitats l'ús vehicular de les llengües a l'àmbit educatiu. Segons denuncien, això és justament el que fa el Govern socialista amb la reforma educativa que ha impulsat que, al seu judici, permet "assignar un ús marginal a la llengua castellana per aquelles administracions que així ho disposin".

A més, els 'populars' volen que la Càmera exigeixi al Govern que adopti "les mesures que siguin necessàries per eliminar tota imposició d'una llengua com a font de discriminació en l'exercici dels drets dels ciutadans amb independència del lloc en què resideixen".

NO A LA SEGREGACIÓ

I és que, al seu judici, l'Estat "no pot romandre impassible davant la vulneració dels drets lingüístics" dels ciutadans i és "inadmissible" que aquests, per exemple, siguin "obligats a acudir als tribunals de Justícia enfront d'Administracions que fan un ús partidari de les llengües per abanderar postulats ideològics de segregació, exclusió i enfrontament".

Davant aquest panorama, el PP aposta per "dur a terme noves polítiques que trenquin els cinturons vermells d'imposició de les llengües, que promoguin la llibertat, la igualtat i la convivència i que no donin treva als que hipotequen els drets a canvi de rèdit electoral i de mantenir-se al Govern a qualsevol preu".