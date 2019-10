El PP retreu a l'Ajuntament de Calvià que siguin els 'calvianers' els que hagin de pagar la nova estació d'ITV

Publicado 3/10/2019 10:12:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recriminat a l'equip de govern municipal de l'Ajuntament de Calvià "que siguin els calvianers els que hagin de pagar la nova estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV)", projectada en un dels solars del polígon de Son Bugadelles.

La portaveu del Grup Municipal Popular, Luisa Jiménez, ha assegurat que és "el Consell de Mallorca el que ha d'assumir el cost ja que el servei serà per a tota l'illa" i ha demanat a l'alcalde que els digui "quins avantatges tindran els calvianers".

"Ens crida molt l'atenció que, malgrat que diuen que volen agilitar la llista d'espera per passar la ITV, ni PSIB, ni Podem, ni MÉS volen les quatre línies recomanables", ha assenyalat per després dir que, a més, "es neguen, també, al fet que el Consell posi dues línies mòbils per reduir l'actual col·lapse".

Jiménez ha argumentat que "que Calvià pagui gairebé 800.000 euros per a la nova planta de la ITV a Mallorca ens ha de ser recompensat als calvianers d'alguna manera". "No entenem que la presidenta del Consell de Mallorca vagi a altres municipis, com a Manacor, a anunciar inversions milionàries pels 'manacorins' i que nosaltres siguem el cas contrari; siguem els que paguem", ha censurat.

"Calvià es mereix el millor i als millors; el que reclamem per al nostre municipi és de justícia; no podem només aportar, també hem de rebre" ha conclòs la portaveu del grup municipal.