El PP es reunirà amb Cs, convençut que hi haurà enteniment per a aconseguir un pacte al Consell d'Eivissa

Publicado 27/5/2019 12:39:08 CET

IBIZA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha revelat aquest dilluns que dialogarà amb Ciutadans aquesta setmana "per a saber quines són les seves intencions", encara que s'ha mostrat "convençut" que hi haurà un enteniment a l'hora d'aconseguir un possible pacte de govern a la institució insular perquè totes dues formacions coincideixen en molts punts programàtics.

Marí, en declaracions a Europa Press, ha declarat que ara es tracta de conformar govern perquè "els eivissencs han apostat per un canvi" i, així, ara existeix la responsabilitat d'arribar a un acord amb una altra força política amb representació, Ciutadans en aquest cas.

Segons ha declarat, "ara s'obre una nova etapa", reiterant que els eivissencs han donat al PP aquesta responsabilitat perquè s'iniciï un nou enfocament al Consell, per la qual cosa assumeixen el repte amb "molta senzillesa i humilitat".

També ha considerat important tenir veu a Mallorca per a "reivindicar per a Eivissa aquelles qüestions que són necessàries". En aquesta etapa, ha dit Marí, "hi ha molt bones perspectives", confiant a "complir els objectius fixats".

Sobre les enquestes que donaven la victòria al PSOE en el Consell d'Eivissa, Marí ha explicat que es sentia "optimista" a l'hora de treure un bon resultat tenint en compte les impressions transmeses pels eivissencs, "encara que és evident que no es pot cantar victòria fins que s'obren les urnes".

També ha recordat que les nacionals d'abril van deixar al PP "molt mal sabor de boca, amb uns resultats molt dolents, la qual cosa condicionava les locals". Marí ha celebrat que hagin aconseguit il·lusionar a l'electorat i ha reiterat que amb Cs quedarà "un dia d'aquests".