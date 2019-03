El PP sosté que Ensenyat ha fet "un discurs de ciència ficció" ple de "mitges veritats i mentides"

Publicado 27/3/2019 14:40:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Popular en el Consell de Mallorca, Maurici Rovira, ha considerat "un discurs de ciència ficció" la intervenció del president Miquel Ensenyat en el ple del Debat de Política General de la institució insular.

En declaracions als mitjans després de finalitzar la primera sessió del debat, Rovira ha acusat Ensenyat "d'enganyar als ciutadans" amb un discurs "ple de mitges veritats i mentides".

Per exemple, el 'popular' ha esmentat les xifres del pressupost destinat a serveis socials perquè "finalment no s'ha gastat" sinó que "han arribat a llevar-ho" per "destinar-ho a despesa corrent".

El PP de Mallorca també ha qüestionat les paraules d'Ensenyat sobre la "bona gestió" realitzada perquè "tota la legislatura el Consell ha gestionat amb reconeixements de crèdit". Per a Rovira, l'equip de govern ha "malgastat" una legislatura "en la qual les condicions econòmiques i financeres del Consell" que s'havien aconseguit en l'anterior "eren millors".

El portaveu 'popular', a més, ha retret a Ensenyat que es quedi en "els grans anuncis". "Les inversions i el dia a dia no ho hem vist". En particular, ha criticat que en el discurs "ha tornat a anunciar per quarta vegada la construcció de dues residències" i fins i tot l'inici de les obres "però no és cert".

Així mateix, Rovira ha enlletgit al líder del govern insular les seves al·lusions al traçat Llucmajor-Campos, un projecte criticat des dels sectors ecologistes. "Per molt que ho amaguin, estan fent l'obra que s'havia de fer, el desdoblament", ha incidit. Per això, el portaveu del PP ha criticat que Ensenyat tingui "por i autèntica vergonya davant del seu propi electorat".