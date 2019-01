El PP titlla d'"oportunisme polític" la gratuïtat del pàrquing de Son Espases

Publicado 29/1/2019 10:51:05 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP, Vicent Serra, ha afirmat aquest dimarts en el ple del Parlament que la gratuïtat del pàrquing de l'Hospital de Son Espases és "oportunisme polític", després de preguntar-li a la consellera de Salut, Patricia Gómez, si considera efectiva l'engegada de la gratuïtat dels pàrquings de Son Espases i de Ca Misses.

En aquest sentit, Serra ha apuntat que les 2.468 places actuals de Son Espases "no són suficients" i ha censurat que hi hagi "files de cotxes fins a la rotonda de Valldemossa", a més de criticar que les "392 noves places anunciades a la fi de gener suposen un milió d'euros a costa de zones verdes". Així mateix, ha afirmat que a l'hospital eivissenc de Ca'n Misses el pàrquing "està ple abans de les 9.00 hores, està massa lluny i no és accessible" per a persones amb mobilitat reduïda.

Per la seva banda, la consellera de Salut ha recordat que "el PP va dissenyar l'Hospital de Son Espases amb 1800 places i amb 1000 metres menys en urgències". En aquest sentit, ha remarcat que l'ampliació del pàrquing de Son Espases es va produir en 2011 sota el 'Pacte de Progrés' i que en aquesta legislatura el Govern "ha ampliat 500 places, per la qual cosa ara hi ha 2.900 places de pàrquing gratis" a Son Espases.

A més, ha insistit que el pàrquing de Son Espases és "el pàrquing més gran d'Espanya gratuït d'un hospital" i ha recalcat que la planificació duta a terme "és efectiva perquè pretenien que els ciutadans no paguessin".

Així, Gómez ha subratllat que el pàrquing està "entre el 80 i el 90 per cent d'ocupació" i ha remarcat que des del PP "fan alarmisme".