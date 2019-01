El preu de l'habitatge en lloguer a Balears puja un 2,9% en 2018, segons Idealista

Publicado 9/1/2019 13:40:43 CET

El preu de l'habitatge en lloguer a Balears ha pujat un 2,9% durant el 2018 fins a situar-se en 12,9 euros el metre quadrat, un creixement inferior a l'experimentat l'any 2017, quan el preu del lloguer es va incrementar en un 22,1 per cent, segons l'índex de preus immobiliaris d'Idealista.

Les dades reflecteixen que el preu del lloguer a Palma es va incrementar durant el 2018 en un 1,1 per cent, situant el preu en 12,3 euros el metre quadrat i convertint la capital balear a la quarta ciutat espanyola amb els lloguers més cars, per darrere de Barcelona, que se situa en 17,3 euros el metre quadrat; Madrid, en 16,2 euros el metre quadrat; i Sant Sebastià, amb un preu de 15,3 euros el metre quadrat.

L'informe d'Idealista revela que durant l'últim trimestre de 2018 el preu del lloguer a Palma es va reduir un 1,8 per cent, mentre que durant el mateix període els preus van experimentar una caiguda del 4,9 per cent en la resta de les Illes.

MODERACIÓ DEL RITME DE CREIXEMENT

En la resta de l'Estat els preus han moderat el ritme de creixement després d'acabar l'any 2018 en 10,6 euros el metre quadrat, un increment del 9,3 per cent respecte a l'any anterior. El cap d'estudis d'Idealista, Fernando Encinar, ha explicat que els nombres evidencien que "no hi ha bombolla de lloguer", i que "d'haver-la hagut, les dades demostren que s'està desinflant". I és que l'alça de 2018 està ja "molt llunyà" dels d'exercicis anteriors.

Les dades de l'informe d'Idealista revelen que en 2018 totes les Comunitats Autònomes van registrar preus superiors als quals tenien fa un any, excepte Extremadura que va protagonitzar un descens del 0,1 per cent. El increment més gran es va produir a La Rioja, on els propietaris demanen un 10,5 per cent més per llogar els seus habitatges que fa un any. Li segueixen les pujades de Navarra (9,5 per cent) i Cantàbria (8,8 per cent). Catalunya, en canvi, va experimentar la menor pujada (1,3 per cent), seguida per Balears (2,9 per cent), Múrcia (4,2 per cent) i Castella i Lleó (+4,9 per cent).

Madrid (amb 15,1 euros per metre quadrat) és l'autonomia més cara, seguida de Catalunya (14,6 euros), Balears (12,9 euros) i País Basc (11,8 euros). En el costat oposat de la taula se situa Extremadura (4,1 euros per metre quadrat), Castella-la Manxa (5,1 euros) i La Rioja (5,7 euros), les comunitats més econòmiques.