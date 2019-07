El preu de l'habitatge de segona mà puja un 5% a Balears i se situa en els 2.600 euros per metre quadrat

Publicado 3/7/2019 12:15:11 CET

Els ciutadans de les Illes paguen el juny uns 128 euros més per metre quadrat que el desembre de 2018, segons Fotocasa

PALMA DE MALLORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà durant els primers sis mesos de l'any s'ha incrementat un 5 per cent a Balears, situant-se en 2.662 euros per metre quadrat (m2), segons revelen les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa difoses aquest dimecres.

D'aquesta forma, les Illes encadenen ja cinc primers semestres de l'any amb dades positives que situen l'arxipèlag balear un 39 per cent per sobre de la mitjana estatal respecte al preu de l'habitatge de segona mà, que al juny ha estat de 1.910 euros per metre quadrat.

En concret, Balears ocupa la tercera posició en el rànquing d'autonomies en les quals s'ha incrementat més el preu de l'habitatge des de desembre de 2018 fins a juny de 2019, només darrere de Madrid i de les Illes Canàries, ambdues amb increments semestrals del 5,2 per cent.

Segons revela l'informe, de desembre de 2018 a juny de 2019 el preu de l'habitatge de segona mà a Balears s'ha incrementat un 5 per cent, per la qual cosa els ciutadans de les Illes paguen uns 128 euros més per metre quadrat. Així, per un habitatge de 80 metres quadrats s'està pagant 10.218 euros més al juny de 2019 (2.662 euros/m2) que al desembre de 2018 (2.534 euros/m2).

D'aquesta manera, Balears ha registrat durant el primer semestre de 2019 un augment del 13 per cent del valor de l'habitatge de segona mà respecte a l'any passat.

D'acord a les dades de Fotocasa, Balears va arribar al seu màxim històric en el preu mitjà de l'habitatge a l'abril de 2007 amb un valor de 2.762 euros/m2, cent euros per sobre del valor registrat al juny de 2019.

CAMPOS, MUNICIPI AMB MAJOR INCREMENT A BALEARS

El municipi de Campos lidera el rànquing de les localitats de Balears que han experimentat un major increment semestral del preu de l'habitatge de segona mà, registrant una pujada del 18,6 per cent i un preu mitjà per m2 de 2.020 euros. Li segueixen el municipi de Son Servera (17,9 per cent), amb 2.002 euros de preu mitjà per m2 al juny, i Alcúdia (14,9%), amb 2.658 euros per m2 de mitjana.

No obstant això, el preu de l'habitatge de segona mà més elevat a Balears és Eivissa, amb 5.361 euros/m2, seguit de Santa Eulària des Riu amb 4.301 euros/m2 i Sant Josep de sa Talaia, amb 3.949 euros/m2. En el costat contrari del rànquing se situen Sa Pobla, amb 1.347 euros/m2, Felanitx, amb 1.496 euros/m2, Manacor, amb 1.513 euros/m2, i Inca, amb 1.516 euros per m2.

Per la seva banda, Palma ha registrat un increment del 2,6 per cent del preu de l'habitatge de segona mà durant els primers sis mesos de l'any, el preu mitjà del qual al juny de 2019 ha estat de 2.865 euros per m2.

DADES ESTATALS

En clau estatal, les dades de l'Índex Immobiliari Fotocasa revelen que en el primer semestre de 2019 a Espanya s'ha incrementat un 2,2% el valor, uns 41 euros més per metre quadrat. Així, per un habitatge de 80 metres a Espanya s'estan pagant 3.244 euros més al juny de 2019 (1.910 euros/m2) que al desembre de 2018 (1.869 euros/m2).

Quant a les comunitats amb major increment semestral, Madrid i Canàries, amb un 5,2% cadascuna, són les que més augmenten de preu al juny, seguides de Balears. En el costat oposat se situen Castella i Lleó(-1,5%), Extremadura (-0,5%) i Galícia (-0,1%), regions en les quals el preu de l'habitatge de segona mà és més baix que fa sis mesos.

Segons l'estudi, 31 de les 50 províncies de l'Estat han incrementat el preu de l'habitatge situant Santa Cruz de Tenerife com la província que ha experimentat un major augment (8,2%), amb uns 136 euros més per metre quadrat.

D'altra banda, les províncies de Lleida i Conca són les que més descendeixen el seu preu semestral al juny amb un -4,3% i un 3,5%, respectivament. En la resta de les províncies espanyoles que descendeixen (17) els valors estan per sota del -3%.