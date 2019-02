El preu de l'habitatge usat a Balears creix un 0,9% al gener, segons idealista

Publicado 1/2/2019 19:35:34 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge de segona mà a Balears s'ha situat en els 2.888 euros per metre quadrat en el primer mes de l'any, la qual cosa suposa un increment del 0,9% en comparació del mes anterior, segons es desprèn de l'últim índex de preus immobiliaris d'Idealista.

En el conjunt d'Espanya, el preu de l'habitatge de segona mà s'ha situat en els 1.725 euros/m2 al gener, amb un increment del 8,1% en comparació del mateix mes de l'any anterior.

En comparació del mes anterior, l'increment ha estat del 0,3%. Per comunitats, el preu s'ha reduït només a tres regions. La Rioja ha estat la comunitat autònoma en la qual més ha disminuït el preu de l'habitatge usat, després de registrar un descens del 2,2%.

Per darrere, li segueixen els descensos de Castella i Lleó (-1,3%) i Extremadura (-0,1%). Per la seva banda, els preus no es van moure a Múrcia i a Andalusia i es van registrar els majors increments a Madrid (+1,1%), Comunitat Valenciana (+1%), Astúries, País Basc i Balears (+0,9% en les tres).

També es van registrar pujades a Canàries i Catalunya (+0,8% en ambdues), Cantàbria (+0,7%), Navarra (+0,3%), Aragó (+0,2%), Castella-la Manxa i Galícia (+0,1% en tots dos).

Madrid, amb un preu mitjà per metre quadrat de 3.094 euros, s'ha situat com la comunitat autònoma més cara. Li segueixen Balears (2.888 euros per metre quadrat) i País Basc (2.586 euros per metre quadrat).

En el costat contrari, Castella-la Manxa, amb un preu mitjà per metre quadrat de 914 euros, s'ha situat com la comunitat amb els preus més barats. També destaquen Extremadura (918 euros per metre quadrat) i Múrcia (1.015 euros).

Un total de 25 províncies han registrat preus més alts que fa un mes. El major increment s'ha viscut a Toledo (+1,9%), seguit de Pontevedra (+1,6%), Guipúscoa (+1,4%), Àlaba i Barcelona (+1,2% en tots dos). La major caiguda, en canvi, s'ha donat a Soria, on els propietaris han demanat un 3,4% menys pels seus habitatges.