El preu mitjà de la compravenda d'habitatges a Balears és un 55% més alt que el total nacional el 2018

El 30% de les transaccions immobiliàries a les Illes el 2018 va ser duta a terme per estrangers, segons un estudi de CBRE

El preu de les compravendes d'habitatge a Balears va ser el 2018 un 55 per cent més alt que el total nacional, segons ha informat aquest dilluns la consultoria CBRE, l'estudi de la qual reflecteix que el valor mitjà de les transaccions immobiliàries a les Illes va arribar l'any passat als 233.450 euros, 83.000 euros més que la mitjana del país.

Segons CBRE, la compravenda d'habitatges a l'arxipèlag, de la qual un 30 per cent va ser per part d'estrangers, es va mantenir l'any passat a un "ritme molt similar" al de 2017, dada que atribueix la consultoria, entre altres coses, a "una creixent oferta d'habitatge d'obra nova a certes zones de Balears que podria produir un suau canvi de tendència en els propers temps".

Si bé la compravenda de segona mà representa en aquests moments el 80 per cent, Palma, per exemple, ha passat de comptar amb una oferta d'una mica més de 200 cases d'obra nova en 2016 a més de 800 habitatges nous al gener de 2019, "i es calcula que, entre 2019 i 2020, aquesta xifra pugui incrementar-se a més d'1.100 unitats addicionals", d'acord amb l'estudi.

Així mateix, l'informe constata que el nombre total de compravendes a Balears es va reduir el 2018 en un 2,9 per cent respecte a l'any anterior, un "lleuger" canvi que pot ser a causa de l'"oferta de projectes residencials d'obra nova" i el seu "conseqüent augment de reserves d'habitatges futurs per part de potencials compradors".

'PALMA DES DEL CEL'

Quant als nous projectes, CBRE ha determinat en el seu estudi 'Palma des del cel' que "el sector residencial és el gran protagonista de l'activitat constructora a la capital balear, aglutinant 77 dels 89 projectes en marxa i 41 de les 44 grues actives, la qual cosa suposa un total d'una mica més de 830 habitatges a lliurar en els propers mesos".

Així, l'informe ha estudiat els principals districtes de Palma -centro, Llevant, Nord, Platja de Palma/Pla de Sant Jordi i Ponent- i és en Ponent on existeix la major activitat constructora residencial, amb 50 projectes i 33 grues, gairebé dues terceres parts dels habitatges en construcció a la ciutat.

En aquest sentit, CBRE ha observat "una àmplia oferta d'obra nova que es preveu que augmenti entre 2019 i 2020, mentre la demanda s'està estabilitzant a causa de l'alça dels preus a la ciutat de Palma".

En total, en el districte nord de Ciutat es troba actualment la major oferta d'habitatge nou, amb un total de 197 unitats. A Llevant i Platja de Palma, amb 33 i 62 habitatges respectivament, l'activitat és "més moderada", per exemple.

EL METRE QUADRAT AL CASC ANTIC SUPERA ELS 6.000 EUROS

EL 2018, el preu mitjà a la ciutat es va situar en 3.751 euros per metre quadrat. No obstant això, el casc antic presenta preus més elevats, amb una mitjana de 6.420 euros per metre quadrat, i el districte de la Platja de Palma, preus més baixos, amb una mitjana de 2.651 euros per metre quadrat.

Respecte a la tipologia d'habitatges que es construeixen a Palma, cal destacar que el 25 per cent són de tipus unifamiliar i "la majoria dels projectes plurifamiliares en construcció en aquest moment solen ser d'un màxim de 20 unitats".

Así, el informe ha estudiado los principales distritos de Palma -centro, Llevant, Norte, Playa de Palma/Pla de Sant Jordi y Ponent- y es en Ponent donde existe la mayor actividad constructora residencial, con 50 proyectos y 33 grúas, casi dos terceras partes de las viviendas en construcción en la ciudad.

En este sentido, CBRE ha observado "una amplia oferta de obra nueva que se prevé que aumente entre 2019 y 2020, mientras la demanda se está estabilizando debido al alza de los precios en la ciudad de Palma".

En total, en el distrito norte de Ciutat se encuentra actualmente la mayor oferta de vivienda nueva, con un total de 197 unidades. En Llevant y Playa de Palma, con 33 y 62 viviendas respectivamente, la actividad es "más moderada", por ejemplo.

EL METRO CUADRADO EN EL CASCO ANTIGUO SUPERA LOS 6.000 EUROS

En 2018, el precio medio en la ciudad se situó en 3.751 euros por metro cuadrado. No obstante, el casco antiguo presenta precios más elevados, con una media de 6.420 euros por metro cuadrado, y el distrito de la Playa de Palma, precios más bajos, con una media de 2.651 euros por metro cuadrado.

Respecto a la tipología de viviendas que se construyen en Palma, cabe destacar que el 25 por ciento son de tipo unifamiliar y "la mayoría de los proyectos plurifamiliares en construcción en este momento suelen ser de un máximo de 20 unidades".