El programa 'Palmadona' organitza 15 esdeveniments i actes per "visibilizar" el paper de la dona en l'esport

Publicado 4/3/2019 17:22:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Municipal de l'Esport (IME) de l'Ajuntament de Palma ha organitzat un total de 15 esdeveniments i actes gratuïts per "posar en valor, visibilitzar i homenatjar" el paper que desenvolupa la dona en l'esport.

Així ha informat Cort a través d'un comunicat difós aquest dilluns en el qual han detallat que el programa arrenca aquest dilluns amb l'exposició 'Pioneres, origen de l'esport femení a Espanya' ubicada en el Passeig del Born.

Les activitats inclouen espais de debat com la taula rodona 'Sóc dona, sóc campiona', en la qual intervenen esportistes d'elit; ponències com a 'Igualtat des de la infància: patis vius, patis coeducatius'; i la presentació del llibre 'Nosaltres, història de l'oblidat esport femení'.

D'altra banda, la programació inclou un recorregut reivindicatiu amb bicicleta i moto de dones esportistes des de Son Moix fins a Cort emmarcat en el Dia Internacional de la Dona del 8 de març. Així mateix, el 24 de març es durà a terme la 4ª Marxa per la Igualtat - Nordic Walking Ciutat de Palma, un passeig "popular" i "no competitiu" per fomentar el "dret de la dona" a l'esport i per la igualtat de gènere.

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'IGUALTAT DE GÈNERE DEL COE

Des de l'IME han destacat que el divendres 29 de març acolliran la reunió de la Comissió de la Dona i Igualtat de Gènere del Comitè Olímpic Español (COE) a Palma, encapçalada per la vicepresidenta, Isabel García, i la seva secretària general, Victoria Cabezas, precisament la primera dona que ha accedit a aquest càrrec en el COE.

A més, el 13 d'abril se celebrarà una marató d'activitats que començaran amb la mostra 'Expo Palmadona' per continuar a la tarda amb la 4ª Carrera Popular Palmadona.

Finalment, des de Cort també han destacat la celebració de 5 competicions femenines esportives: el 3r Trofeu Palmadona de Piragüsimo Femení, la 2ª fase de la Lliga Iberdrola de Gimnàstica Artística Femenina, la 2ª jornada Palmadona de Natació Artística, el 2º Trofeu Palmadona d'Handbol Femení i la Copa de Pasqua Palmadona de Voleibol Basi femení, que tancarà el programa el 21 d'abril.