Prohens censura que Armengol sigui "delegada del Govern de Sánchez" en comptes de la presidenta autonòmica

La diputada nacional del PP, Margalida Prohens, ha afirmat aquest divendres que la líder de l'Executiu autonòmic, Francina Armengol, "havia de triar entre ser presidenta dels ciutadans de Balears o la baronessa del 'sanchisme'" i, tal com ha dit, s'ha descobert que "ha decidit ser la delegada del Govern de Sánchez a les Illes".

Per a Prohens, això s'ha evidenciat després que, segons ella, s'hagi impedit que al ple de dimarts que ve els partits polítics "puguin debatre" sobre el "bloqueig" dels 177 milions d'euros que l'Estat deu a Balears de la liquidació pendent del sistema de finançament, fet que la 'popular' considera que "no hauria de permetre's de cap manera".

Així, Prohens ha criticat "el xantatge polític al qual Sánchez està sotmetent a les comunitats autònomes", concretament a Balears, a la qual li deu aquests 177 milions d'euros.

Prohens ha anunciat que ha presentat una sèrie de preguntes al Congrés dels Diputats relatives al deute que l'Estat manté amb els ajuntaments de Balears i ha destacat que "avui dia el Govern central deu un total de 1.000 milions a les entitats locals de tot el país".

"El mateix PSOE que tant defensa el federalisme i ho considera la solució a tots els mals, està negant als ajuntaments l'autonomia financera" ha dit Prohens.

Per això, ha assenyalat que "el xantatge polític" de Sánchez "ara també se'ls està fent als ciutadans, que són els qui reben els serveis bàsics" que proporcionen les entitats locals i, en aquest sentit, li ha recordat que "ell està en funcions però les comunitats autònomes i els ajuntaments no".

A més, la diputada ha afirmat que "aquest problema es veu agreujat per les polítiques del Govern central, concretament pel Reial Decret aprovat el desembre passat per l'Executiu de Sánchez, en el qual s'insta als ajuntaments a millorar la retribució dels funcionaris i a realitzar més contractacions".

Sobre això, la 'popular' ha explicat que encara que "els ajuntaments compleixen, no reben els diners de Madrid per fer front a aquestes despeses extra", per la qual cosa "hi ha un Govern que d'una banda compromet la despesa dels ajuntaments i per una altra no els facilita la quantitat que per llei els correspon".

Per això, Prohens ha registrat preguntes relatives a quin és el deute de l'Estat amb els ajuntaments de Balears, quan es pensa fer-li front, i com creu el Govern central que les entitats locals poden fer front a les despeses derivades d'aquest Reial Decret si no reben els recursos pertinents.