Projecte Home Balears va atendre el 2018 a més de 1.300 persones amb problemes d'addicció a les drogues

Publicado 25/6/2019 14:46:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Juny (EUROPA PRESS) -

Projecte Home Balears ha presentat aquest dimarts la seva memòria d'activitats de l'any 2018, la qual recull que l'any passat es van atendre a un total de 1.321 persones amb problemes d'addicció a les drogues als programes i dispositius terapèutics del projecte.

Segons ha informat Projecte Home en un comunicat, per cinquè any consecutiu, el nombre de persones ateses se situa per sobre de les 1.300 persones.

En concret, un 18 per cent de les persones ateses eren dones i l'edat mitjana al moment de l'ingrés es va situar en 36,9 anys.

Així mateix, quatre de cada deu persones (39,9%) tenien 40 o més anys, mentre que un 26,9% eren menors de 30 anys (amb un 7% de menors d'edat).

A més, la cocaïna apareix com la substància principal de consum per un 40,6 per cent de les persones que van ingressar, amb un increment constant del seu pes en els últims anys, mentre l'alcohol se situava en segon lloc. No obstant això, heroïna i cànnabis perden pes respecte d'anys anteriors.

Mallorca concentra el 88,4 per cent de la demanda atesa. Segons la comarca de residència, Palma apareix en primer lloc amb un 46 per cent del total de l'atenció a tot Projecte Home Balears.

D'altra banda, uns 5.905 alumnes i joves van participar als diferents programes i tallers de prevenció duts a terme per Projecte Home Balears, mentre que 1.223 persones adultes també van ser beneficiàries directes de les activitats de prevenció.