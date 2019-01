El projecte museogràfic del Far de la Mola de Formentera obrirà les seves portes abans de la temporada turística

Publicado 17/1/2019 17:48:10 CET

El projecte museogràfic del Far de la Mola (Formentera) serà una realitat abans de la temporada turística, segons ha informat el Consell Insular, que a més ha assenyalat que les obres de restauració de tot el far, executades per Tragsa, han costat 796.549,64 euros.

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el president d'Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, han visitat les obres i han explicat que el projecte ha consistit en la rehabilitació de la planta baixa i de la façana del far per adequar aquest element a usos culturals, sempre respectant la seva protecció.

Ferrer ha celebrat que la "bona relació" amb l'APB ha possibilitat la signatura del conveni de cessió d'usos perquè el Consell es faci càrrec de la gestió del far. Al febrer, tots els caps de setmana, de 10.00 hores a 15.00 hores, se celebraran jornades de portes obertes.

Des de l'APB han informat que des que es van automatitzar els senyals marítims existeixen espais, abans habitats per faroners, que ara estan desocupats, per la qual cosa s'ha apostat per realitzar un "ús cívic i general" d'aquests llocs.

La consellera de Cultura, Susana Labrador, ha declarat a més que el projecte museogràfic del Far de la Mola ja està executat i serà una realitat abans de la temporada. La seva licitació té un cost de 136.300 euros.

Segons ha recordat, en la planta baixa es crearà un espai que acollirà un centre d'interpretació sobre la història marítima de l'Illa i s'ha creat un espai polivalent per a actes culturals.