Prop de 150 persones s'inscriuen a la conferència sobre ecofeminisme de l'antropòloga Yayo Herrero

La ponència, organitzada pel Consell de Mallorca, porta el títol de 'Posar la vida al centre: un aterratge forçós a la terra' es duu a terme aquest dilluns

Prop de 150 persones s'han inscrit a la ponència de l'antropòloga, educadora social i enginyera tècnica agrícola Yayo Herrero, que porta el títol de 'Posar la vida al centre: un aterratge forçós a la terra', que s'emmarca dins del cicle Xerrades al Consell, una activitat que es porta celebrant onze anys consecutius des de la institució insular.

Herrero ha reivindicat en una roda de premsa celebrada poc abans de la ponència la necessitat d'abordar conjuntament la deterioració de la naturalesa i la lluita feminista.

En la ponència, la triple graduada reflexionarà sobre la "crisi" de la civilització, que posa en risc la supervivència de l'espècie humana i proposarà a les persones assistents mesures per revertir "aquesta guerra" contra la vida.

Segons Herrero, la cura de la vida ha estat sempre un treball "menyspreat", i la seva aportació històrica no ha generat cap tipus de remuneració econòmica. "Es tracta dels treballs més desvalorats i pitjor pagats. Històricament ha estat un treball migrant", ha comentat Herrero, que ha afegit que "queden moltes coses per fer" per aconseguir la igualtat en molts terrenys.