Prop de 40 projectes obtindran ajudes per als barris vulnerables de Palma

Publicado 15/1/2019 14:18:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha finalitzat el llistat provisional de comunitats admeses al programa de subvencions per a barris vulnerables. Són 37 projectes que han aconseguit una ajuda total a subvencionar de 758.900 euros que es destinaran a millorar les comunitats de Camp Redó, Verge de Lluc i Son Gotleu.

El regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, José Hila, ha destacat que aquesta línia de subvencions, que pròximament es portarà a aprovació per Junta de Govern, "s'enquadra dins de la política pública d'habitatge que s'ha engegat durant aquest mandat".

"És una de les nostres prioritats, tal com ho demostren les mesures que hem impulsat: aquest programa, l'engegada de l'oficina antidesnonaments o la cessió de solars a l'Ibavi per a la construcció d'habitatges per a lloguer social, entre altres", ha afirmat Fila.

El regidor ha remarcat també "les mesures adoptades tant per a la zonificació del lloguer turístic com el nou planejament per a usos turístics, que han tingut com prioritat els residents".

"Els principals portals de lloguer d'Internet ja no parlen de pujades, des del passat estiu han començat a abaixar els preus del lloguer i durant 2018 s'han estancat", ha assenyalat.

SUBVENCIONS

Des de l'Ajuntament han explicat que les subvencions es dividien aquest any en dues línies: una nova per adequar les zones privades d'ús públic entre blocs per assegurar la integritat dels vianants i una altra per realitzar obres en edificis que tinguin una ordre d'execució oberta per disciplina urbanística o que no han passat l'Informe d'Avaluació d'Edificis i/o rehabilitar elements que afectin la seguretat dels edificis. El pressupost era de 772.353 euros. En total, es van presentar 59 sol·licituds per un import d'1,2 milions d'euros.

Per barris, s'han concedit 10 ajudes a Verge de Lluc per un import de 262.251 euros, 18 a Camp Redó per 243.590 euros i nou a Son Gotleu per 253.091 euros. D'aquesta manera, de les 37 ajudes s'han concedit 34 a comunitats i tres per adequar zones privades per a ús públic (dos en Camp Redó i una a Verge de Lluc).

Amb les ajudes per a comunitats se subvenciona el 90 per cent de les obres i les de zones privades per a ús públic, el 100 per cent. La quantia màxima són 35.000 en el primer cas i 25.000 euros en el segon.

CONVOCATÒRIA DE 2017

La convocatòria de 2017 es va resoldre amb 24 ajudes. Així, en Camp Redó es van concedir 15 subvencions per 168.720 euros. A Son Gotleu es van concedir nou ajudes per un import de 233.000 euros (es van concedir 11 però dues comunitats van renunciar a l'ajuda). Es van sol·licitar 37: 20 Són Gotleu i 17 a Camp Redó. El pressupost de Son Gotleu era 300.000 euros i Camp Redó, també. La partida no es va esgotar.

BLOC VIII

En relació al Bloc VIII, aquest dimarts els tècnics municipals han acudit per comunicar a les persones que estan ocupant els habitatges, que no són els propietaris, que han d'abandonar les escales 23b i 23c més sis habitatges de les escales del 23 i 23 per qüestions de perillositat, tal com van sol·licitar els tècnics d'Urbanisme. L'escala del 23c ja està buida.

Durant la intervenció han participat personal de Benestar i Drets Socials per traslladar a totes les famílies que actualment viuen en les escales afectades l'ajuda municipal.

D'aquesta manera, se'ls ha ofert, si no tenen on anar, el Servei d'Acolliment Municipal i, a més, si tenen un expedient obert de sol·licitud d'habitatge, s'ha revisat per saber en quin punt es troba.

Els habitatges ja no disposen de comptadors d'aigua ni d'electricitat i, quan s'ha acudit, s'ha descobert que hi ha hi havia connexions il·legals en aquests serveis que, per qüestions de seguretat, s'han tallat.

Cal recordar que des de juliol de 2017 s'està duent a terme l'expropiació del bloc VIII per poder derrocar-ho i esponjar el barri.