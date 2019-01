Prop de 45 entitats participen en una jornada de formació sobre les subvencions de Participació Ciutadana de Cort

Publicado 24/1/2019 18:35:56 CET

Es tracta de la primera vegada que es duu a terme una iniciativa com aquesta

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Prop de 45 entitats i unes 80 persones han participat en la primera jornada de formació per donar a conèixer les bases que regulen les subvencions de Participació Ciutadana de Cort entre 2019, 2020 i 2021, que s'han dut a terme a l'Escola de Formació situada en l'Avinguda Sant Fernando.

Segons ha informat Cort en un comunicat, fins al proper 11 de febrer està obert el termini perquè les entitats presentin projectes a aquesta convocatòria dotada amb un pressupost d'1.817.804 euros.

La formació s'ha dut a terme amb l'objectiu de resoldre dubtes i donar a conèixer de primera mà les millores que s'han introduït a les bases de les subvencions i van orientades a entitats veïnals.

SUBVENCIONS DESTINADES A la DINAMITZACIÓ DELS BARRIS

Cort ha volgut recordar que la convocatòria de subvencions per a entitats engloba les subvencions per a entitats veïnals i les destinades a la dinamització dels barris.

Les entitats podran presentar un projecte global dividit per anys i es pot sol·licitar el 100 per cent de l'import subvencionable.

Es divideixen en dues línies: una destinada a federacions d'Associacions de Veïns que tindran un pressupost de 200.000 euros, i una altra per a ajudes per a associacions de veïns per un pressupost d'1.617.000 euros.

Els requisits són que siguin associacions de veïns, que estiguin inscrites en Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) i que el seu àmbit d'actuació sigui un barri o una zona de Palma.