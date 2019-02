Prop de 900 persones es congreguen a la Plaça Espanya de Palma per "defensar la unitat d'Espanya"

Publicado 10/2/2019 14:59:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Febr. (EUROPA PRESS) -

Més de 900 persones, segons la Policia Local, s'han congregat aquest diumenge a la plaça Espanya de Palma per "defensar la unitat d'Espanya i la Constitució del 78" i per "exigir eleccions anticipades", un acte organitzat per diverses associacions i entitats de la dreta mallorquina.

El president de la Societat Civil Balear, Tomeu Berga, ha expressat que "necessitem unes illes que vulguin defensar la seva pròpia cultura, una cultura que és seva i que ningú els robarà".

El portaveu de Mos Movem, Enrique Salas, ha assenyalat que "va ser summament intolerable eliminar del delicte de rebel·lió als polítics catalans" el que ha suposat "una condemna al sistema judicial espanyol".

El president de Fòrum Balears, Cosme Bernat, ha explicat que "han de convocar-se eleccions en el mínim termini possible i cessar les concessions al xantatge nacionalista".

Alguns dels assistents han comentat a Europa Press que "no pot ser que un senyor que no l'ha votat ningú estigui enfonsant el País" i que "cal convocar eleccions ja".

El portaveu del grup municipal de Cs a Cort, Josep Lluís Bauzá, ha comentat que "és més que necessari convocar eleccions per recuperar una majoria consolidada al Congrés dels Diputats". "Volem un país unit, no un país que es desmembri" ha conclòs Bauzá.

A la concentració també s'han escoltat els crits dels assistents que han repetit en diverses ocasions "Espanya unida, jamas serà vençuda", "som mallorquins, no Catalans" i "fora, fora, fora, el català de l'escola".