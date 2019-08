Prop d'un centenar de persones es manifesta a Palma per demanar "un port segur" per l'Open Arms

Publicado 13/8/2019 13:14:02 CET

Concentració convocada per la plataforma Els Balears Acollim EUROPA PRESS

Prop d'un centenar de persones s'ha concentrat aquest dimarts enfront de la Delegació del Govern a Balears de Palma per demanar a les autoritats estatals i europees una resposta "immediata" per a les persones a bord dels vaixells de salvament Open Arms i Ocean Viking.

Durant l'acte de concentració, els participants han guardat un minut de silenci mentre aixecaven els braços, com a gest simbòlic per reflectir l'auxili que exigeixen per a aquestes persones a la deriva. El portaveu de la plataforma Les Balears Acollim, Carlos Martín, ha considerat que és "lamentable" que siguin les ONGs les que prenen la iniciativa davant d'aquest "drama humanitari".