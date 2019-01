El PSIB acusa el PP de "no estar d'acord" amb la presa de "mesures urgents" que compleixin amb les exigències de la UE

Actualizado 28/1/2019 13:22:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Gen. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSIB, Maria José Camps, ha acusat aquest dilluns al PP de "no estar d'acord" amb la presa de "mesures urgents" que permetin al Govern complir amb les exigències de la Unió Europea en matèria de medi ambient i ha assegurat que "solament els governs progressistes i d'esquerres aposten de debò per la sostenibilitat i la preservació del medi ambient".

Segons ha apuntat en roda de premsa, la Càmera balear aprovarà durant el ple del dimarts la Llei per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de la illa de Formentera i la Llei de residus amb l'objectiu de "anar més enllà de les exigències d'Europa i substituir amb alternatives sostenibles productes de plàstic d'un sol ús", entre altres qüestions.

En aquesta línia, ha explicat que "hi ha dues maneres diferenciades de fer política", la de l'oposició del PP que "posa el focus en el nombre de lleis que es debatran el dimarts o en si el Parlament posarà a la disposició dels diputats un buffet" i, d'altra banda, la del Govern que "aprova lleis que beneficien als ciutadans de la regió".

Així mateix, ha remarcat que les lleis "no s'aproven d'un dia per a un altre", sinó que "són fruit d'un procés llarg que conclou amb la votació en el ple com a últim pas de tot el procés legislatiu". "Abans hem escoltat a la societat o s'han produït les ponències reglamentàries on s'han debatut les esmenes", ha afegit.

"EFECTE NUL" DE L'ITS

D'altra banda, preguntada per les possibles previsions de turistes per a l'estiu 2019, Camps ha assenyalat que "encara és molt ràpid per fer previsions" i ha insistit que "s'ha demostrat que l'efecte de l'Impost del Turisme Sostenible (ITS) en les reserves és nul i no ha frenat l'arribada de turistes".

Finalment, Camps ha condemnat l'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Dos Hermanas (Sevilla) i ha destacat que "ja són cinc les dones assassinades per violència de gènere a Espanya el 2019, i estam encara al gener", la qual cosa suposa que "hi ha una dona morta cada cinc dies".

"Aquest assassinat posa de manifest que no podem donar ni un pas enrere en la lluita contra aquesta xacra, per molt que alguns insisteixin a minimitzar o invisibilizar la violència contra les dones", ha conclòs.