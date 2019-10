El PSIB assegura que el Govern està preparant una Llei d'Excessos que inclou "ordenar" el turisme de creuers

Publicado 30/9/2019 14:14:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Set. (EUROPA PRESS) -

El Grup Parlamentari Socialista, ha assegurat aquest dilluns que el Govern està preparant una iniciativa que contempli "l'ordenació i l'equilibri" del turisme de creuers.

El partit ha explicat que també s'està treballant en una Llei d'Excessos que reguli el "tot inclòs" i el consum d'alcohol en determinades zones, si bé aquesta no contemplarà la regulació del turisme de creuers.

Així s'ha expressat la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Sílvia Cano, aquest dilluns davant els mitjans, on ha afegit que aquest dimarts no recolzaran la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Popular sobre la qüestió dels creuers.

En aquest sentit, Cano ha explicat que en els acords de Bellver ja reflectien "mesures d'ordenació i regulació dels creuers" i ha concretat que el Govern "ja ha començat a treballar amb la màxima predisposició per regular l'activitat, recordant que regular no és prohibir", ha manifestat.

Econòmicament, Cano ha destacat el "pas" de Govern per aprovar el sostre de despesa del pressupost, que "queda pràcticament congelat" respecte a l'any anterior, segons la portaveu.

"Els fantasmes en forma de retallades que prometia el Partit Popular, ni són ni se'ls espera", ha sentenciat Cano amb relació a la situació "d'alarmisme" que, segons la seva opinió, ha evidenciat el PP.

D'altra banda, Cano ha informat que el PSIB presentarà dijous vinent una iniciativa relativa a una nova llei de mobilitat sostenible "per fer efectiu el canvi de paradigma de mobilitat a les illes i que es declari aquesta qüestió un pilar de l'estat de benestar".

Segons Cano, aquesta iniciativa ha de "donar un impuls" al transport col·lectiu perquè sigui "més econòmic, més ràpid i més sostenible i eficaç, millorant les xarxes urbanes i interurbanes". Cano ha afegit també que es pretén transferir les competències en matèria de mobilitat als Consells insulars per fer plans de mobilitat laboral, escolar i transport de mercaderies.