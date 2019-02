El PSIB engega la Conferència Política insular que definirà un projecte de Mallorca "participatiu i obert"

Actualizado 4/2/2019 20:28:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Febr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha engegat aquest dilluns la Conferència Política insular que servirà per "definir el projecte de futur de Mallorca participatiu i obert" i, per aconseguir-ho, s'ha dut a terme una primera reunió entre l'equip coordinadors, liderats per Marc López i Javier de Juan.

Així ho ha manifestat en declaracions als mitjans la candidata socialista al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, qui ha detallat que mitjançant aquest projecte sortirà el programa electoral per gestionar el Govern de Mallorca "amb l'aval de la gestió fet".

A més, Cladera ha explicat que tindrà un "caràcter municipalista", però també contemplarà "la potenciació dels serveis socials, de la cultura, el patrimoni, l'esport i la promoció turística", i també tindrà aspectes autonòmics.

El coordinador de la Conferència Política insular, Marc López,

ha detallat, en aquest sentit, que l'objectiu de la conferència és, d'una banda, establir un programa marc comú dels socialistes per als ajuntaments i per l'altra, establir un full de ruta marco pel Consell de Mallorca.

En concret, López ha explicat que durant la Conferència es pretén "definir el paper que ha d'ha de tenir en el futur l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), des de l'envelliment actiu a la inserció sociolaboral, també el reforçament de la cultura i l'esport, concretar el paper que ha de tenir el Consell com a administració autonòmica i veure com es pot materialitzar el traspàs de competències que queden pendents".

Així mateix, la Conferència tractarà altres eixos "fonamentals", com són, al seu semblar, la mobilitat terrestre per veure "què model territorial i de carreteres volem", ha detallat el coordinador.

López ha afegit que la conferència culminarà el dia 23 de març però ha insistit que aquest dilluns s'ha donat "el tret de sortida a la redacció del document marc" amb el qual s'explicarà "amb diferents perfils, especialistes tots ells, en la matèria que desenvoluparan".

En aquest sentit, l'equip de coordinadors estarà format per Teresa Suárez, com a coordinadora del bloc d'Igualtat de drets i oportunitats; Mari Ángeles Fernández, del bloc d'Envellir en l'entorn comunitari; Xisco Duarte, a l'apartat de Cultura a l'abast de tot el món; Marga Portells, per les propostes d'Esports com a instrument per garantir una societat cohesionada; Javier Pascuet, com a coordinador de Creixement econòmic sostenible; Jaume Mateu, per al bloc de Mobilitat eficient i sostenible, Rosario Sánchez, per a l'apartat del doble paper del Consell com a administració autonòmica i local; Óscar Cereijo, per a l'àrea metropolitana de Palma i Manolo Galán per al marc comú d'actuacions per als ajuntaments.