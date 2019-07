El PSIB i Podem tanquen un principi d'acord en el Consell de Mallorca, a l'espera de MÉS

Publicado 1/7/2019 15:08:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB i Unides Podem han anunciat aquest dilluns que han tancat un principi d'acord de governabilitat en el Consell de Mallorca, si bé estan a l'espera "que se sumi la representació de MÉS per Mallorca".

Segons han informat PSIB i Unides Podem en un comunicat conjunt, l'acord es basa en "consensos aconseguits durant la ronda de negociacions mantingudes en les últimes setmanes", en les quals han participat els tres partits.

Per això, per poder donar per tancar l'acord de manera definitiva és necessari esperar la incorporació de MÉS. A més, els òrgans interns de cada partit hauran de confirmar el contingut de l'acord.

Fonts de MÉS han indicat a Europa Press que les negociacions al Consell continuen a bon ritme i que esperen tancar un acord a tres bandes pròximament.

Segons fonts properes a les negociacions, el retard a sumar-se a aquest principi d'acord en el Consell per part de MÉS no es deu mancant consens respecte al contingut, sinó a qüestions relatives a l'organització interna d'aquest partit.

Cal recordar que MÉS celebrarà aquesta nit una assemblea en la qual s'espera que l'Executiva porti "un acord de consens" respecte als noms per gestionar dues Conselleries en el Govern, Serveis Socials i Medi ambient. Precisament, el conseller autonòmic de Medi ambient en la passada legislatura va ser Vicenç Vidal, conseller electe en el Consell de Mallorca, però la setmana passada va transcendir que l'adreça del partit no volia que repetís en el càrrec per haver pres part en les negociacions dels pactes.

Segons va explicar la consellera de Serveis Socials en funcions, Fina Santiago, el dimarts la van cridar els coordinadors de MÉS, Bel Busquets i Guillem Balboa, per comunicar-li que ni ella, ni Vidal, ni Miquel Ensenyat podrien tenir càrrecs de representativitat executiva més enllà de les actes de diputats del Parlament, una decisió que li va fer mostrar-se "perplexa".

LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL CONSELL DE MALLORCA SERÀ AQUEST DISSABTE

La previsió és que la sessió constitutiva del Consell de Mallorca se celebri aquest dissabte. L'acord permetrà a la socialista Catalina Cladera ser investida presidenta del Consell des de 2019 fins al 2023, recollint el testimoni de Miquel Ensenyat (MÉS). En la passada legislatura, també un pacte entre les tres esquerres va governar en la institució insular.

Després dels comicis del 26 de maig, el PSIB va aconseguir deu escons en el Consell de Mallorca, MÉS per Mallorca va obtenir quatre consellers i Unides Podem va aconseguir tres representants en la institució insular. D'altra banda, el PP va obtenir set escons i Ciudadanos, El PI i Vox, tres cadascun.

El marc programàtic al Consell inclou la retirada d'un bon nombre de projectes en matèria de carreteres que, entre els debatuts durant l'anterior legislatura, sumarien prop d'una vintena de projectes viaris afectats, entre elles el cinquè tram de la via connectora.

El document també inclou aspectes relatius al Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) -si bé la política turística no ha estat especialment objecte de debat en el si de les últimes negociacions, ja que el Consell encara no té les competències en ordenació turística-, i paquets de mesures socials, cultura i violència de gènere, entre altres apartats. En els últims dies, les tres formacions van perfilar l'organigrama sobre la base d'una proposta inicial del PSIB.