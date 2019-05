El PSIB proposa augmentar a 5.000 els habitatges de gestió pública i fixar preus màxims de lloguer

Publicado 10/5/2019 12:51:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, ha assegurat aquest divendres que durant els sis primers mesos de legislatura --si presideixen l'Executiu autonòmic després dels comicis del 26 de maig-- aplicaran un "pla de mesures extraordinàries" per "convertir el dret a accés a l'habitatge en el cinquè pilar del Benestar" a Balears.

En aquest sentit, segons ha concretat en roda de premsa Armengol, els socialistes proposen augmentar el parc d'habitatges públics dels 1.800 actuals a 5.000 i, així mateix, crear un Observatori de l'Habitatge per establir un índex de preus de referència "socialment responsable" amb l'objectiu de "fugir de l'especulació urbanística", entre altres mesures "rigoroses i clares" per "fer front a la gran problemàtica" dels preus de lloguer i compra d'habitatge a les Illes.

Pel que fa a la regulació de preus, la candidata al Govern ha afegit que "s'impulsaran incentius fiscals" lligats al compliment d'aquests preus màxims i ha explicat que també "s'accelerarà la construcció d'habitatge privat", "eliminant burocràcia" i "implementant el silenci positiu a la concessió de llicències", sempre que la promoció els dediqui almenys el 60 per cent dels pisos a habitatge social.

Així mateix, els socialistes també "fomentaran la sortida al mercat de més habitatge" amb el finançament de la fiança de lloguer a famílies amb menys de 25.000 euros de renda --mitjançant l'Institut Balear d'Habitatge (Ibavi)--, la bonificació del 95 per cent de l'Impost de Béns Immobles i la bonificació del 75 per cent de l'Impost sobre Construccions i Obres, entre altres "estratègies i incentius".

La candidata del PSIB al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha sostingut que, "amb aquest tema", "el Consell no pot quedar-se al marge", per la qual cosa des de la institució insular s'aprovarà un Pla d'Espais Habitacionales d'interès autonòmic per construir en solars qualificats com a equipaments.

D'altra banda, el Consell també obrirà un Pla de Rehabilitació de pobles i barriades amb "línies d'ajudes a Ajuntaments" destinades als propietaris que vulguin rehabilitar els seus habitatges per destinar-les al lloguer residencial.

Finalment, el candidat socialista a l'Ajuntament de Palma, José Fila, ha dit que és "una absoluta prioritat" per a Palma i ha assegurat que des de Cort promouran "mesures noves".