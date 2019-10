El PSIB-PSOE diu que la sentència "obrirà un nou camí a Catalunya" i demana "diàleg i consens"

Publicado 14/10/2019 16:51:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Silvia Cano, ha expressat que la sentència del Procés, donada a conèixer aquest dilluns, "obrirà un nou camí a Catalunya", per la qual cosa "s'ha de tornar al diàleg i al consens".

Així ho ha anunciat la portaveu socialista en una roda de premsa en el Parlament, on ha afegit que la seva formació reitera el seu "màxim respecte a les decisions judicials" i ha dit que la sentència demostra "clarament que a Espanya existeix la separació de poders".

"La nostra postura sempre ha estat la mateixa", ha subratllat la diputada, que ha manifestat que la seva formació aposta per "la centralitat i la calma" i per "un debat assossegat per cercar solucions possibles".

Preguntada per la possibilitat d'aplicació d'un indult per part del Govern central, la diputada ha posat l'accent en la seva postura de "màxim respecte a les decisions judicials". "Reitero la meva crida a la calma i a la moderació i a intentar resoldre de forma política la situació", ha expressat.

CREMA D'UNA BANDERA ESPANYOLA EN EL FESTIVAL MUR

Respecte a la crema d'una bandera espanyola en el Festival MUR, celebrat aquest cap de setmana a Felanitx, i el rebuig mostrat per alguns partits polítics, Cano ha dit que la seva formació també comparteix la repulsa a aquest fet. "Compartim el rebuig a la crema de la bandera espanyola, així com rebutgem la crema qualsevol bandera d'un país democràtic", ha sentenciat Cano.