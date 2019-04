El PSIB recorda que les urnes "no estan plenes d'enquestes" com les del CIS sinó "de vots"

Publicado 10/4/2019 11:43:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista per Balears al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons, ha recordat aquest dimecres que les urnes "no estan plenes d'enquestes", com l'última publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que dóna la victòria al PSOE, sinó que estan "plenes de vots".

"Creiem que no hi ha res consolidat ni res guanyat tenint en compte la taxa d'indecisió tan alta que existeix, per la qual cosa demano que hi hagi una gran mobilització per omplir de vots aquest 28 d'abril", ha explicat en roda de premsa.