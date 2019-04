El PSIB recorda que les urnes "no estan plenes d'enquestes" com les del CIS sinó "de vots"

Publicado 10/4/2019 12:53:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputat socialista per Balears al Congrés dels Diputats, Pere Joan Pons, ha recordat aquest dimecres que les urnes "no estan plenes d'enquestes", com l'última publicada pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) que dóna la victòria al PSOE, sinó que estan "plenes de vots".

"Creiem que no hi ha res consolidat ni res guanyat tenint en compte la taxa d'indecisió tan alta que existeix, per la qual cosa demano que hi hagi una gran mobilització per omplir de vots aquest 28 d'abril", ha explicat en roda de premsa.

En aquesta línia, ha detallat que a 24 hores de l'inici de la campanya el PSIB està "preparat" i "surt a guanyar les eleccions" comptant amb "la base de la gestió feta a Espanya i Balears".

Així mateix, ha insistit que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha fet "més per Espanya en 10 mesos" que l'expresident Mariano Rajoy "en set anys de govern".

També ha destacat que els socialistes impulsaran "una campanya en positiu, amb propostes realitzades des de la tranquil·litat, la moderació i el diàleg", com és "la reforma del sistema de finançament o el Pacte d'Estat per la Igualtat i la Lluita contra el masclisme".

"UN MARCAT CARÀCTER SOCIAL"

Per la seva banda, el candidat del PSIB al Senat, Cosme Bonet, ha defensat que es tracta d'una campanya "propositiva", ja que compta amb propostes tant de Sánchez com del Govern, Consells insulars i ajuntaments de Balears, "amb un marcat caràcter social i una preocupació en matèria de sostenibilitat".

A més, Bonet ha lamentat que el líder del PP a Balears, Biel Company, s'estigui "deixant radicalitzar pel president del partit a nivell nacional, Pablo Casado, que defensa arguments "incoherents" impropis d'"una dreta seriosa". "Llàstima que els ciutadans hagin de triar entre una campanya en positiu del PSOE i una campanya de provocació del PP", ha afegit.

Finalment, la portaveu de l'Ajuntament de Palma, Susanna Moll, ha destacat "el vessant social i feminista" del projecte socialista i ha assegurat que el país "es juga molt en aquest 28 d'abril: retrocedir o avançar".