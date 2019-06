PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca signen aquest divendres l'acord programàtic de governabilitat

Publicado 21/6/2019 10:57:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Els líders del PSIB, d'Unides Podem i de MÉS per Mallorca, Francina Armengol, Juan Pedro Yllanes i Miquel Ensenyat, respectivament, signen aquest divendres a les 12.00 hores l'acord definitiu de governabilitat per aquesta legislatura de 2019 a 2023 a la Comunitat.

Segons han informat els tres partits en comunicat, l'acte es durà a terme al castell de Bellver de Palma i els caps de llista de les formacions atendran als mitjans després de la signatura.

Cal recordar que la militància de MÉS per Mallorca ha decidit aquest dijous en assemblea aprovar la proposta del PSIB per entrar a formar l'Executiu autonòmic amb 81 vots a favor, 54 en contra i 16 abstencions d'un total de 150 persones participants.

Durant l'assemblea, l'equip negociador de la formació ecosoberanista ha explicat els nous elements que s'incorporen a l'organigrama per a ells, com, per exemple, la Conselleria de Medi ambient i la de Serveis Socials, Esports i Joventut i, a més, la Secretària Autonòmica.

"El vot de l'Assemblea expressa la voluntat de formar Govern. Formarem part i la setmana que ve votarem a favor de la investidura de Francina Armengol", ha assenyalat la coordinadora ecosoberanista, Bel Busquets.