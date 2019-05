El PSOE de Menorca es compromet a desplegar íntegrament l'Estratègia Menorca 2030

Publicado 2/5/2019 14:18:29 CET

La candidata del PSOE al Consell Insular de Menorca, Susana Mora, ha assegurat aquest dijous que el compromís del seu partit és desplegar l'Estratègia Menorca 2030 de manera "valenta, decidida i acordada".

"El proper 26 de maig està en joc el futur sostenible de l'Illa", ha declarat Mora, qui ha indicat que Menorca ha apostat durant aquest mandat per ser líder en la transició energètica i en la implantació d'un model energètic més net i sostenible, que permeti un major grau d'autosuficiència energètica.

Per la seva banda, el candidat socialista al Parlament, Marc Pons, ha apuntat que tenen "el suport d'administracions, entitats i col·lectius que avalen el Full de ruta Menorca 2030. "Aquesta és una estratègia de tota una Illa i unes eleccions no han de posar aquest fet en risc".

"La proximitat d'una campanya electoral, la pretensió de marcar terreny i distància, no s'ha de fer posant en joc un nou model energètic imprescindible per a Menorca", ha manifestat.

En aquesta línia, ha indicat que des del PSOE s'ha convidat al PP "a reprendre el consens i l'acord". "El no del PP al Full de ruta 2030 suposa renunciar al compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, rebutjar la diversificació econòmica que suposa per a la illa el nou model energètic, continuar defensant el model elèctric de les grans i renunciar a avantatges productius per part de totes les empreses de Menorca", ha afegit Mora, qui ha sentenciat que "el PP s'equivoca".