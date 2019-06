PSOE, MÉS i Podem aborden l'organigrama del futur Govern, que presumiblement tindrà dotze conselleries

Publicado 13/6/2019 19:34:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

PSOE, MÉS i Unides Podem han continuat aquest dijous amb les negociacions per pactar el futur Executiu balear en les quals s'ha abordat per primera vegada l'organigrama del Govern, que presumiblement comptarà amb dotze conselleries en coincidir MÉS i Podem en el nombre, mentre que PSIB se sent més còmode amb onze.

Així han informat per separat els representants de l'equip negociador dels partits, Pilar Costa (PSIB), Miquel Gallardo (MÉS) i Alejandro López (Unides Podem) en declaracions per separat als mitjans. En la reunió d'aquest dijous els partits han coincidit en la reestructuració d'algunes àrees i 'macroconselleries' de l'Executiu de forma "proporcionada i equilibrada".

En la trobada, les formacions no han tractat ni els càrrecs unipersonals ni el marc programàtic, que està "pràcticament tancat" mancant quatre punts relatius a turisme, consum, medi ambient i llengua. Els partits continuaran aquest divendres amb les negociacions.

"NO HI HA CAP DIFERÈNCIA FONAMENTAL"

Els partits han plantejat aquest dijous les seves propostes respecte a la distribució i l'estructura del nou Govern, opcions que es mouen entre onze i dotze conselleries per configurar el proper Executiu autonòmic. "No hi ha cap diferència fonamental", ha matisat Costa, el partit de la qual sosté que el Govern hauria de tenir onze carteres.

No obstant això, des de MÉS i Podem es mostren partidaris a configurar un Govern amb dotze conselleries. "El PSOE se sent més còmode amb onze, però està obert a parlar de dotze", ha matisat López.

En el que sí coincideixen les tres formacions és en què hi ha conselleries que tenen "molt pes" en l'actualitat i que, per tant, han de redistribuir-se. "De l'organigrama actual, poques carteres quedarien tal com estan configurades ara mateix", ha resumit Gallardo.

En aquest sentit, el representant de MÉS s'ha referit explícitament a la cartera d'Administracions Públiques i Hisenda.

Per la seva banda, Podem sosté que "té sentit" que les carteres de Turisme i Treball s'agrupin al ser representatives de "gran part del treball" de la població a Balears i han mostrat la seva aposta per una cartera d'Indústria, Comerç i Innovació.

Des de la formació morada també han assenyalat que a la reunió s'ha plantejat separar Educació d'Universitat i unir l'àrea de Cultura a Universitat o a Educació per arribar a un organigrama "més fluït", encara que han remarcat que l'abordatge de l'organigrama està encara en fase inicial. "Són temes molt oberts, encara no s'ha consensuat", ha recordat.

SENSE CÀRRECS UNIPERSONALS, DE MOMENT

En la trobada mantinguda aquest dijous les tres formacions no han abordat el repartiment de càrrecs unipersonals, com serien la constitució dels càrrecs a la Mesa del Parlament --que inclou la presidència del Parlament-- ni el senador autonòmic designat per la Càmera balear.

"Primer s'ha d'estructurar l'organigrama de l'Executiu", ha assenyalat Costa, postura en la qual ha coincidit López, qui ha considerat que per tractar la representativitat dels partits a la Mesa i en el Senat s'ha de tancar prèviament el repartiment de conselleries cercant un "equilibri de forces" en el Govern.

"Anirà justet", ha reconegut López, en resposta a preguntes dels periodistes sobre els tempos a seguir per pactar la distribució de la Mesa del Parlament abans del dijous 20, data en la qual es constitueix la Càmera balear.

"A principis de la setmana que ve podrem parlar d'un acord, sempre que tots els partits estiguin còmodes", ha resolt López.