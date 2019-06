La punta màxima de consum d'energia elèctrica creix un 19,8% aquesta setmana per l'onada de calor

Publicado 28/6/2019 12:43:41 CET

Els sistemes d'aigua calenta, com a dutxes, o les torres d'enfrontaments dels sistemes d'aire condicionat, són llocs propicis perquè es desenvolupi el bacteri de la legionel·la

Els sistemes d'aigua calenta, com a dutxes, o les torres d'enfrontaments dels sistemes d'aire condicionat, són llocs propicis perquè es desenvolupi el bacteri de la legionel·la PIXABAY / STUX - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La punta màxima de consum d'energia elèctrica al mercat d'Endesa a Balears ha crescut un 19,8 per cent aquesta setmana en comparació de la setmana anterior a causa de l'onada de calor.

Segons ha informat Endesa en un comunicat, el valor màxim de punta de demanda s'ha produït entre les 13.00 hores i les 14.00 hores del dijous, amb un consum registrat d'1.101 MW, 182 MW superior al registrat el dijous de la setmana passada.

La causa principal d'aquests valors és l'increment de les temperatures que ha fet augmentar el consum elèctric per l'ús d'equips d'aire condicionat i climatització en els sectors residencial, comercial i turístic.

Durant tota la setmana la demanda s'ha incrementat dia a dia. En concret, el dimarts dia 25, la punta va ser de 988 MW, un increment del 12 per cent respecte a la punta de demanda del dimarts dia 18; dimecres l'increment va ser del 18 per cent, amb una punta de 1.069 MW, i el dijous dia 27, la punta de demanda va aconseguir un increment del 19,8 per cent en comparació de la punta de demanda del dijous de la setmana passada.

Malgrat aquestes dades, aquestes xifres són encara inferiors al rècord històric de punta de demanda a Balears, que es va produir el mes d'agost de 2017, quan es va registrar una punta de 1.345 MW.