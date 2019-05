PxE denuncia el presumpte ús "fraudulent" de dades d'empreses privades per part del PSOE de Sant Josep

Publicado 8/5/2019 10:00:55 CET

EIVISSA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La formació Proposta per Eivissa (PxE) ha denunciat el presumpte ús "fraudulent" de dades d'empreses privades per part del candidat del PSOE a l'Ajuntament de Sant Josep, Josep Marí Ribas 'Agustinet'.

Segons el candidat de PxE al Consistori de Sant Josep, Vicent Torres, el partit té constància que el PSOE en la localitat ha convocat a les empreses del municipi a través dels seus correus electrònics, adreces que "el PSOE no hauria de tenir i menys usar en una llista de distribució massiva de correu electrònic".

Els correus electrònics convoquen als empresaris a una reunió amb el candidat socialista. El correu està signat per la secretària general del PSOE de Sant Josep, Pilar Ribas.

Vicent Torres ha explicat que "el PSOE no té per què tenir accés a aquestes dades perquè els socialistes no tenen relació amb les empreses que han convocat".

Per això, segons Torres, PxE creu que s'ha pogut infringir la llei de protecció de dades "amb mala fe" perquè el PSOE "s'està aprofitant d'unes dades que pertanyen a una administració pública en benefici de la campanya electoral d''Agustinet' i dels socialistes de Sant Josep".