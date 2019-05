PxE diu que el succeït amb el recompte de vots a Eivissa és de "república bananera"

Publicado 29/5/2019 17:15:26 CET

EIVISSA, 29 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Proposta per Eivissa (PxE) a l'Ajuntament d'Eivissa, Antoni Roldán, ha titllat aquest dimecres de "república bananera" l'error registrat en la bolcada de vots que inicialment havia donat la victòria al PP.

"No pot ocórrer al segle XXI i en un país com Espanya. No pot ocórrer que l'endemà passat diguin aquestes coses. No pot ocórrer, però ha passat", ha manifestat. Roldán ha explicat que deixa de creure "en el sistema electoral, almenys, en el sistema informàtic" perquè no pot "més".

En declaracions a Europa Press, Roldán ha dit també que no han perdut cap regidor perquè no els tenien i "la realitat és que existia un error i aquesta realitat és la que és".

PxE ha perdut als dos regidors assignats diumenge passat, quedant-se fora de la corporació municipal. El candidat ha afirmat que van veure "alguna cosa rara" en els vots, en relació a les diferències registrades amb el Parlament, però mai es van poder imaginar un error així.

Les seves enquestes, ha reiterat, els donaven entre dos i tres regidors i, per això, no els van sorprendre els resultats inicials del diumenge.

"Només es pot felicitar a Rafa Ruiz, que és qui ha guanyat, i no passa res. La vida segueix", ha dit, recordant que confien a seguir sent a Sant Antoni la clau per decantar el govern cap a PP o PSOE.

"Torres és decisiu a Sant Antoni i cal estar amb ell pel que vulgui i necessiti", ha conclòs.