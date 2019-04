PxE proposa que 3.000 veïns de Formentera votin en blanc al Senat per exigir que l'Illa tingui un senador propi

Publicado 24/4/2019 10:30:41 CET

El candidat de Proposta per Eivissa al Senat, Vicent Torres, ha desitjat que el diumenge hi hagi 3.000 vots en blanc a Formentera pel Senat i "tenir impacte mediàtic a escala nacional" i reivindicar que la Pitiüsa menor "és l'únic territori d'Espanya que no té representació en la Cambra alta".

També ha criticat la proposta del PSOE de "crear una oficina de la senadora" i el suggeriment que Formentera tingui senador propi, ja que PxE havia proposat aquest últim punt i si Formentera no té senador "és perquè ni PP ni PSOE han volgut".

"Si encara no hi ha un senador per Formentera, és precisament perquè el PSOE, partit al qual representa Patricia Abascal, no ha volgut, perquè ocasions no li han faltat", ha dit el candidat.

Així mateix, ha reiterat que el PSOE podria haver canviat la llei perquè la menor de les Pitiüses tingués senador, "el mateix que l'actual Govern balear, governat pels socialistes, que pot nomenar senadors a dit i també ho podrien haver fet per aquesta via". "No han fet ni una cosa ni l'altra", ha lamentat Torres.

"Realment que Patricia Abascal ho anunciï ara és una aixecada de camisa", ha afegit el candidat a senador de PxE.

"Si el PP i el PSOE diuen ara que posaran un senador per a Formentera no és creïble, és hipocresia pura, perquè ja han tingut moltes oportunitats de fer-ho i no ho han fet", ha conclòs.