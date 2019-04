Quan i on voten els polítics de Balears?

Publicado 28/4/2019 9:40:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Els candidats de Balears dels diferents partits exerciran el seu dret a vot aquest diumenge, la majoria d'ells al matí, en els respectius col·legis electorals que els corresponguin segons el seu padró.

Així, el primer a acudir a les urnes serà el candidat de Ciutadans a la presidència del Govern, Marc Pérez-Ribas, que ho farà a Sóller a les 9.00 hores. Els seus companys de partit, el candidat al Congrés per Balears, Joan Mesquida, votarà en el CEIP Secar de la Real, a les 11.30 hores, i el candidat al Senat per Balears, Pedro Ribas, ho farà en el Col·legi Arcàngel Sant Rafael de Palma, a les 11.00 hores.

També dels primers serà el president del PP balear, Biel Company, que votarà en el Col·legi Sagrat Cor de Palma, a les 09.30 hores. Una mica més tard, ho farà la seva companya de partit i candidata al Congrés per Balears, Margalida Prohens, que ho farà a les 10.00 hores en el col·legi Sant Felip Neri, al centre de Palma. Per la seva banda, la candidata 'popular' al Senat per Mallorca, Maria Salom, ho farà a Inca passades les 11.00 hores del matí.

Tan sols mitja hora més tard que Prohens, i en el mateix lloc, la presidenta del Govern, Francina Armengol, dipositarà el seu vot en les urnes del col·legi Felip Sant Neri. Ja a les 11.00 hores, el candidat socialista al Congrés Pere Joan Pons, exercirà el seu dret a vot en Establiments; i el seu company de partit, el candidat al Senat Cosme Bonet ho farà a la Colònia de Sant Jordi, a les 11.30 hores.

L'agenda dels candidats de Podem i Unides Podem comença a les 10.00 hores, quan el candidat a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, votarà en s'Escorxador. A partir de les 11.00 hores, serà el torn de la candidata d'Unides Podem al Congrés dels Diputats Antònia Jover, que ho farà en el Col·legi Arcàngel Sant Rafael.

Segons les previsions, Jover coincidirà a la mateixa hora i en el mateix lloc amb el candidat de Cs al Senat, Pedro Ribas. El candidat al Senat de la formació que uneix a Podem i Esquerra Unida, Pep Malagrava, votarà a les 12.00 hores a Bunyola.

D'altra banda, cap candidat de la formació del Pi vota a Palma. A les 10.00 hores, la candidata del Senat per Mallorca, Joana Xamena, ho farà en el Col·legi Públic de Badies, a Llucmajor. A les 11.00 hores, el candidat de la formació al Congrés dels Diputats, Joan Miralles, votarà a l'Auditori Municipal de Porreres. Per la seva banda, el president de la formació, Jaume Font, ho farà en el Museu Can Planes de Sa Pobla a les 11.30 hores.

Respecte a Vox, el candidat al Senat, Antonio Salvá votarà a les 10.00 hores en el Col·legi de Sa Feixina. Una mica més tard, la seva companya de partit i candidata al Senat, Manuela Cañadas, ho farà al Centre Cultural Santa Catalina. La candidata al Congrés, Malena Contestí, votarà a les 11.00 a l'Associació de Persones Majors de s'Arenal de Llucmajor. Finalment, el president de Vox Balears i candidat a la presidència del Govern balear, Jorge Campos votarà a les 11.30 a Puig de Ros de Llucmajor.

Finalment, els candidats de Veus Progressistes votaran a Alaró i Palma. El primer serà el candidat al Congrés, Guillem Balboa, que ho farà a les 11.00 hores en el Teatre d'Alaró. La candidata al Senat per Mallorca, Rosa Cursach, ho farà al migdia a la Plaça Drassanes de Palma i una mica abans, al centre de dia d'Esporles, ho farà el president del Consell de Mallorca i diputat de MÉS, Miquel Ensenyat, a les 11.30 hores.

EIVISSA

Les candidates socialistes eivissenques Patricia Abascal i Sofia Hernanz votaran en el Col·legi de Sa Bodega i en el de Can Misses, a les 10.30 i a les 11.00 hores, respectivament.

Els candidats de Cs al Congrés i al Senat, José Luis Rodríguez i David Ortega, exerciran el seu vot en el Col·legi Públic de Sa Bodega i en el Sant Jordi, respectivament. El primer ho farà a les 10.30 hores mentre que el segon ho farà a la tarda, a les 18.30 hores.

Des del PP, el candidat al Senat Santiago Marí ho farà al Centre Social de Sant Llorenç, a les 10.00 hores; i el candidat al Congrés 'popular' Miguel Jerez, ho farà en el Col·legi Sant Ciriac Santa Eulària, a les 11.00 hores.

Des de Podem, la candidata al Consell, Viviana de Sans, votarà en el Col·legi Puig d'en Valls a les 9.30 hores, mentre que el candidat de la formació morada al Senat, Mario Devis, ho farà en Sant Ciriac a les 10.30 hores.

MENORCA

La candidata socialista al Senat per Menorca, Carme Garcia, votarà abans de les 10.00 hores en el Col·legi Verge del Carme de Maó; mentre que el seu company de partit, el candidat socialista al Congrés, Pau Morlà, ho farà a les 11.00 hores en el Col·legi Centre de Gravat, a Alaior.

El candidat al Cs per Balears, Miguel Bueno, acudirà a votar a les 11.00 hores en el Casal de Joves de Maó; mentre que el candidat al Senat per Menorca de la formació, ho farà en el Col·legi Monte Toro, a Ciutadella.

La candidata 'popular' de Menorca al Senat, Aurora Herráiz, votarà a les 10.00 hores a l'Escola de Sant Lluís, i una mica més tard, a les 10.30 hores, ho farà la candidata al Congrés, Ana Lía Noval, a l'Escola d'Adults.

Finalment, la candidata d'Unides Podem al Senat per Menorca, Mae de la Concha, exercirà el seu vot en el Poliesportiu municipal a les 09.00 hores; i una mica més tard, a les 10.00 hores, ho farà la candidata al Consell, Cristina Gómez, que ho farà al Centre Cultural de Sa Nostra.