Una quarta pastera arriba a Eivissa i ja són 51 els immigrants interceptats el cap de setmana

Publicado 1/9/2019 11:48:05 CET

EIVISSA, 1 Set. (EUROPA PRESS) -

Una quarta pastera ha arribat aquest diumenge a les costes d'Eivissa i les autoritats han pogut interceptar a vuit persones, per la qual cosa la xifra d'immigrants detinguts durant el cap de setmana s'eleva a 51, segons ha confirmat a Europa Press el director insular de l'Estat, Enrique Sánchez.

Segons ha relatat, aquest diumenge damunt les 08.00 hores una pastera ha arribat a Roca Llisa, en el municipi de Santa Eulària, amb el que, sumades a les tres d'aquest dissabte, són quatre les pasteres arribades aquest cap de setmana a Eivissa.

De l'embarcació que aquest dissabte va arribar a Sol d'en Serra han estat detinguts tots els ocupants, un total de 16. Pel que fa a les altres dues pasteres que van arribar a primera hora de la tarda a la zona de Sant Josep, hi ha 27 detinguts i es desconeix si són la totalitat dels ocupants.

Encara que inicialment es va informar que entre les tres naus hi havia sis menors, el director insular ha explicat que tenen la sospita que no és així, però se seguirà el protocol i els joves seran sotmesos a les proves corresponents per comprovar si són menors d'edat.

Es creu que tots els immigrants són d'origen algerià.

En les últimes hores s'ha mantingut el dispositiu de cerca en diferents zones d'Eivissa i s'han produït detencions aquesta passada nit.

En aquests moments, la cerca se centra a la zona de Roca Llisa